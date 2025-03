PSV-fans trekken massaal dezelfde conclusie tijdens afgang tegen Arsenal

PSV lijkt als een kaartenhuis in elkaar te storten. De Eindhovenaren vlogen afgelopen week uit de beker, staan ondertussen op geruime afstand achter concurrent Ajax in de competitie en lijken zich na dinsdagavond geen illusies meer te hoeven maken over een vervolg in de Champions League. PSV wordt enorm weggespeeld door Arsenal en fans vragen om het ontslag van trainer Peter Bosz.

De Brabanders begonnen nog goed aan het duel en kregen met Ismael Saibari al snel een goede kans. Daarna zetten de Engelsen steeds meer druk op het doel van Walter Benitez en dat leverde heel snel drie doelpunten op. Bij de 0-1 klopte Jurriën Timber Noa Lang in de lucht, waarna Ethan Nwaneri en Mikel Merino de volgende treffers aantekenden. Lang scoorde nog uit een penalty, maar vlak na rust maakte Arsenal doodleuk nog twee doelpunten, via Martin Odegaard en Leandro Trossard.

Fans van PSV kunnen deze afgang amper aanzien en zijn helemaal klaar met hun eigen trainer. Bosz lijkt de grip op zijn selectie te zijn verloren en moet vrezen voor een ontslag. Als het aan de supporters ligt, gebeurt dat nog voor het einde van de wedstrijd.

Bosz vanavond nog ontslaan !! Dit kan echt niet. Hij is hier wel verantwoordelijk voor binnen twee maanden alles verspeeld — Bart Vermeulen (@bart79vermeulen) March 4, 2025

Het einde van Bosz bij PSV.. pijnlijk. Niet dat het veel gaat veranderen maar dit kan gewoon echt niet jongens 😫 — Mart Smulders (@Mart_Smulders) March 4, 2025

Ik schat Trump tactisch hoger in dan Bosz. #psvars — Glipto (@Glipto) March 4, 2025

Is Peter Bosz al ontslagen — vester71 (@vester71) March 4, 2025

BOSZ OPZOUTEN!!!!!!! Vanavond nog eruit!!! En de hele selectie straftraining… intensiteit , vechtlust, duurtraining . Tot ze erbij neervallen!!! @PSV — Erik (@Erik1704) March 4, 2025