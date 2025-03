Arsenal-fans zingen plagerig lied over PSV-supporters, die Philips Stadion massaal verlaten

PSV beleefde een dramatische avond in het eigen Philips Stadion. Na dertig minuten keken de Eindhovenaren al tegen een 0-3 achterstand aan, na rust liep de score zelfs op naar 1-7. Arsenal-fans kwamen vervolgens met een passend plagerig liedje.

De laatste dagen staan vooral in Noord-Brabant en Limburg in het teken van carnaval. Veel PSV-fans hebben hieraan deelgenomen en verkleed gehost op Nederlandse muziek. De feestsfeer zal er bij de Eindhovenaren dinsdag echter niet meer in zitten. Dinsdag is de laatste dag van carnaval, maar het valt nog maar te bezien of fans van de Eindhovenaren na de afstraffing van Arsenal nog wel zin hebben in een feestje.

In de tweede helft, als de buit al duidelijk binnen is voor de Londenaren, zingt het uitvak ietwat plagerig naar de fans van PSV: 'Go back to the carnaval'. De Engelsen lijken dus duidelijk door te hebben wat zich de afgelopen dagen in Brabant heeft afgespeeld. In de laatste tien minuten van het Champions League-duel verlaten vervolgens ook veel Eindhovenaren het stadion, zeker na de 1-7 van Riccardo Calafiori. De kans is echter groot dat zij gelijk op huis aangaan.

PSV lijkt tijdens dit duel geen schim van de ploeg die voor de winterstop fier aan kop ging in de Eredivisie of onlangs Juventus in de Champions League uitschakelde. Dit kan nog effect hebben op de positie van trainer Peter Bosz. Veel fans van de Eindhovenaren vroegen ook om het ontslag van de oefenmeester tijdens de afgang in Eindhoven.

