Peter Bosz blikt vooruit na horroravond: 'Het vertrouwen van de spelers hoef ik niet, van de clubleiding wel'

Arsenal heeft vanavond korte metten gemaakt met het dolende PSV. De Eindhovenaren gingen in het eigen Philips Stadion met maar liefst 1-7 onderuit en kunnen de kwartfinale uit hun hoofd zetten. Peter Bosz reageert na afloop vooral gelaten.

De trainer zag zijn ploeg nog wel een aardige kans krijgen met Ismael Saibari, maar vervolgens ook compleet de bietenbrug opgaan. Bij rust stond het 1-3, in de tweede helft maakten The Gunners er nog doodleuk vier goals bij.

Bosz begint het interview met Noa Vahle na afloop met een samenvatting in vijf woorden. "Geen kans gehad. Weggespeeld. Slecht." De oefenmeester legde vervolgens uit wat de oorzaak van deze pijnlijke avond was. "Eén: omdat we tegen een hele goede tegenstander hebben gespeeld. In mijn ogen waren er twee momenten dat het een wedstrijd had kunnen worden. De bal op de lat bij 0-0 (Saibari, red.). En het tweede moment is, en dan moet je geluk hebben, dat zij de tweede gele kaart kunnen krijgen."

"Voor de rest denk ik dat we geen kans hebben gehad. Je zit aan de kant te kijken en voelt dat ze veel beter zijn. We verdedigen slecht: met heel veel mensen achter de bal en dan toch niet kort dekken. De hele avond is pijnlijk geweest voor ons."

Flamingo-wissel bij rust

Bosz slachtofferde Ryan Flamingo bij rust, maar had meer spelers van het veld kunnen halen. "Hij was zeker niet de enige. Ryan is een jonge jongen, die wil ik dan in bescherming nemen." De oefenmeester merkte ook op dat de bemoedigende woorden in de rust, na een benutte strafschop van Noa Lang vlak voor 'de thee', totaal geen effect hadden. "In de 46e en 47e minuut schieten ze er twee in. Dan is die wedstrijd natuurlijk gespeeld."

De trainer denkt niet dat hij tijdens de wedstrijd veel had kunnen veranderen. "Dit heeft niet met dingen anders zetten te maken. Dit was een tegenstander die veel beter is dan wij, die ons treft wanneer we niet op ons best zijn. Met omzettingen hadden we ook niet een ander resultaat gehaald kan ik je vertellen. Dat is de fase waarin we nu zitten." Over 'ontbrekend chemie in de ploeg' wil Bosz het niet hebben. "Nee, die chemie is goed. Je hebt heus wel eens dat jongens een keer op elkaar schelden, maar dat gebeurt in een kleedkamer, dat gebeurt in de voetballerij. Daar lig ik niet zo wakker van."

Toekomst Bosz

Vahle stelt vervolgens de sleutelvraag: "Krijg je het nog op de rit?". Bosz reageert zelfverzekerd: "Tuurlijk. Londen volgende week wordt lastig, maar we staan nog steeds tweede in de competitie. Dat zullen we minimaal moeten blijven."

De coach blijft strijdbaar. "Ik sta voor die troepen. Als ik er niet meer ben, moet je mij gelijk wegschoppen. Maar ik ben er wel. We gaan het met elkaar doen." Bosz lijkt zeker te weten dat hij nog langer aan het roer staat bij PSV. "Ik hoef het vertrouwen van de spelers niet te hebben, maar moet het hebben van de clubleiding, als zij me laten zitten. Die is er, dus dat moet goedkomen."

