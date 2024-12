PSV declasseert FC Twente volledig en zet monsterscore neer

PSV had vrijdagavond geen kind aan FC Twente en won met 6-1. Aan het begin van de avond leek het geen makkelijke wedstrijd te worden voor de landskampioen nadat Sem Steijn met een geweldige vrije trap voor de openingstreffer had gezorgd. Nog voor rust stelde PSV orde op zaken met doelpunten van Noa Lang, Malik Tillman en Ismael Saibari. Na rust had Twente niets meer in te brengen en was het een speeltuin voor PSV waarin opnieuw Saibari, Richard Ledezma en Ricardo Pepi voor de rest van de doelpunten zorgden.

Landskampioen PSV ontving FC Twente vanavond in Eindhoven. Twente bezet momenteel de vijfde plaats in de Eredivisie en was van plan het PSV zo moeilijk mogelijk te maken. Dit lukte aanvankelijk uitstekend. Na een fopduik van Michal Sadilek, die weer terug is na blessureleed, mocht Sem Steijn een vrije trap gaan nemen op zo'n 30 meter afstand van het doel. Er volgde een moment van absolute klasse van de topscorer van de Eredivisie. De vrije trap van Steijn vloog op magistrale wijze in de kruising en de Tukkers gingen brutaal aan de leiding. De ploeg van Peter Bosz stelde echter al snel orde op zaken via Noa Lang. De linksbuiten kwam naar binnen en verschalkte Przemyslaw Tyton in de korte hoek. Hierna nam PSV het initiatief over en dit leidde in de 34e minuut tot de 2-1. Een hoekschop viel voor de voeten van Malik Tillman waarna de Amerikaan via de binnenkant van de paal raak schoot. Johan Bakayoko kwam nog heel goed weg toen hij een beuk uitdeelde aan Sadilek in het strafschopgebied, alleen een penalty bleef uit. Hiermee leek de eerste helft erop te zitten, maar vlak voor het sluiten van de markt deed PSV goede zaken. Lang bereikte Ismael Saibari met een hakje die vervolgens met een van richting veranderd schot het net vond. Hierdoor konden de Eindhovenaren met een comfortabele 3-1 voorsprong richting de thee.

Artikel gaat verder onder video

Joey Veerman mocht bij PSV de gehele tweede helft meedoen en PSV leek al snel te scoren. Ricardo Pepi, die Luuk de Jong niet voor de eerste keer dit seizoen uit de basis hield, zette Max Bruns weg met zijn lichaam en kon recht op het doel af. Hij verschalkte Tyton met een fraai lobje en zag zijn inzet vervolgens net naast stuiteren. Na een fout van Mitchell van Bergen was het even later alsnog raak. Pepi veroverde de bal en gaf de assist op Saibari die simpel zijn tweede van de avond kon maken. Saibari had bijna zijn hattrick te pakken, maar schoot hard op de lat. Richard Ledezma maakte er even later alsnog 5-1 van. De middenvelder die omgetoverd is tot rechtsback schoot prachtig raak vanuit lastige hoek met een loeihard schot dat binnenviel via het aluminium. PSV speelde hierna de wedstrijd rustig uit met het oog op de wedstrijd tegen Stade Brest in de Champions League aanstaande dinsdag. Het krachtsverschil was simpelweg te groot in het voordeel van de koploper waarbij Ivan Perisic, Hirving Lozano en Guus Til nog invielen, onder andere Luuk de Jong, Jerdy Schouten en Rick Karsdorp bleven de hele wedstrijd op de bank. Vijf minuten voor tijd deed Pepi toch nog zijn duid in het zakje en pikte hij zijn doelpunt mee. Hij kon alleen op Tyton af en stiftte opnieuw over de doelman heen en raakte ditmaal wel het doel. Steijn had nog iets terug kunnen doen na fraai voorbereidend werk van Sam Lammers, maar Steijn schoot voor een leeg doel over.

Het wordt nog interessant om te zien wie Peter Bosz op het middenveld gaat opstellen als iedereen fit is bij de Eindhovenaren. Veerman en Schouten waren altijd zekerheidjes, maar Saibari en Tillman verkeren in grootse vorm. PSV blijft fier bovenaan staan in de Eredivisie terwijl Twente opnieuw niet van PSV weet te winnen. De Tukkers blijven voorlopig op de vijfde plaats en komen donderdag in actie in de Europa League tegen Olympiakos.