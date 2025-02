Van Hooijdonk niet te spreken over Lang, maar pakt ook iemand anders aan: 'Hij acteert controle te hebben'

Pierre van Hooijdonk heeft geen goed woord over voor het optreden van in de thuiswedstrijd tegen Willem II. De aanvaller van PSV schoot zijn ploeg weliswaar op fraaie wijze op een 1-0 voorsprong, maar heeft de nodige stof doen opwaaien met zijn handgebaren richting de eigen aanhang. De houding van Lang ten opzichte van het PSV-publiek was niet het enige waar Van Hooijdonk zich aan heeft zitten ergeren zaterdagavond.

Lang houdt de gemoederen andermaal flink bezig. De aanvaller was zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen Willem II hard op weg om de matchwinner te worden, maar zeker niet voor het eerst in de tweede seizoenshelft gaf PSV een voorsprong uit handen. Het gemor op de tribunes nam daardoor alleen maar toe, nadat Lang al voor de nodige irritaties had gezorgd. Hij vierde zijn treffer niet en plaatste in plaats daarvan een vinger naar zijn mond. Dat deed de vleugelspeler niet lang daarna opnieuw nadat hij een hoekschop had weggegeven. “Het is helemaal geen gelukkig huwelijk. Hij blijft toch een beetje een vreemde eend in de bijt, slash rare snuiter, want hij heeft eigenlijk schijt aan alles”, zo zei Van Hooijdonk zondagavond in Studio Voetbal.

De voormalig profvoetballer is evenmin te spreken over de rol van Peter Bosz. Volgens Van Hooijdonk heeft de hoofdtrainer van PSV totaal geen grip op Lang. “Bosz acteert Lang onder controle te hebben, maar dat is ook al niet zo. Alleen heeft hij Noa Lang heel hard nodig. Vorig jaar, toen PSV fluitend kampioen werd, was Lang, denk ik, voor tachtig procent van de wedstrijden geblesseerd. Nu heb je Perisic erachter”, zo klonk het. Lang kwam vorig seizoen in slechts elf van de 34 competitieduels van PSV in actie. Dit seizoen miste hij ook al een aantal wedstrijden wegens fysiek ongemak. Hoewel Lang desondanks op vijf doelpunten en zeven assists staat, is Van Hooijdonk van mening dat Bosz in het veld ‘meer mag eisen’ van de aanvaller. “Samen met Bakayoko zijn dat de jongens die het verschil moeten maken.”

PSV laat ploeggenoot in de steek

Dat leek Lang in de thuiswedstrijd tegen Willem II ook te gaan doen, ware het niet dat de Tilburgers de achterstand in de slotfase nog ongedaan maakten. Daarbij was een negatieve rol weggelegd voor Lang, die weigerde achter zijn directe tegenstander Mickaël Tirpan aan te lopen en daardoor zijn ploeggenoot Wessel Kuhn in de steek liet. Tirpan troefde Kuhn af en schoot vervolgens de 1-1 tegen de touwen. “Ik vind Lang een geweldige speler, maar op het moment waar PSV nu in zit… Hij moet te allen tijde, als je niet communiceert, met je man mee. Maar hij sjokt erachter aan, een beetje van: het is Willem II, die krijgen de bal toch niet voor het doel. Lang laat Tirpan hier gewoon weglopen. Dan kun je wel zeggen dat daar nog een verdediger is, maar het is zijn man. En op het moment dat het niet goed gaat met PSV, dan moet je die extra meters maken. Maar die maken ze niet.”

Presentator Sjoerd van Ramshorst vroeg zich af of het ‘een gebrek aan inzet’ is. “Ja, dat vind ik wel”, zo reageerde Van Hooijdonk. “Dat is niet zo gek, want het gaat eigenlijk altijd goed. Maar de wedstrijd die ze tegen Willem II hebben gespeeld… Ik heb ze ook tegen NAC gezien. NAC had ze ook pijn kunnen doen. Daar liep het nog goed af. Het loopt heel vaak goed af.” Maar in de laatste twee competitieduels niet. Zo gaf PSV op bezoek bij NEC zelfs een 1-3 voorsprong uit handen in de slotfase en ook tegen Willem II ging het dus mis. “Dat vind ik wel iets. Ik geloof namelijk niet dat er in de selectie één iemand is die een Noa Lang of Bakayoko, als die zo lopen te verdedigen, eens even bij de strot pakt. Nee, ‘want dat mag tegenwoordig niet meer’.”

