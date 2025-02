Hans Kraay jr. hemelt Ajacied op: 'We moeten hem niet gelijk met Frank Rijkaard vergelijken, maar...'

Hans Kraay jr. is zeer gecharmeerd van Ajax-speler Jorthy Mokio. Het Belgische talent maakte onlangs zijn debuut als linksback tegen Fortuna Sittard (0-2) en was tegen Union Sint-Gillis (eveneens 0-2) de beste man van het veld als middenvelder. De zestienjarige speler kan ook nog als centrale verdediger spelen.

Mokio speelde deze week opeens een Europees duel voor Ajax, maar 'verteerde' dat enorm goed, zag ook Kraay jr. De analist begint bij Goedemorgen Eredivisie aan een lofzang. "Hij is zo ongelooflijk onbevangen en dat hebben goede jonge spelers wel vaker. Die hebben niet hele grote zenuwen als ze een dag van tevoren horen dat ze gaan spelen. Volgens mij was hij in de jeugd in België vooral centrale verdediger." Mokio speelde tot afgelopen zomer voor AA Gent, de stad waar hij ook geboren werd.

Hansie Hansie somt vervolgens de kwaliteiten van de jonge Belg op. "Hij is wel heel comfortabel aan de bal. Hij heeft een dribbel, dat hebben ook niet veel controleurs. Hij heeft een steekbal. We moeten hem nou niet gelijk met Frank Rijkaard gaan vergelijken, maar hij kan wel wat. Het is voor Ajax heel fijn dat hij nog een tijdje vastligt." Mokio heeft nog een contract tot de zomer van 2027 in Amsterdam.

Rayane Bounida, een ander groot talent van de jeugdopleiding, zette deze week zijn handtekening onder een nieuw contract. De toekomst van de jeugdspeler was lange tijd onderwerp van gesprek, maar Bounida blijft voorlopig bij Ajax. "Mooi dat Bounida ook blijft", stelt Kraay jr. Aad de Mos valt hem bij. "Dit is een heel groot talent. Bij de Future Cup mocht hij al een paar keer meedoen, dat deed hij goed. Hij heeft zich door een moeilijke periode heen geknokt. Mokio en hij hebben in potentie meer dan Godts."

