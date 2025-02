Aad de Mos weet wie er kampioen wordt in de Eredivisie en komt met opmerkelijk argument

Aad de Mos denkt dat Ajax kampioen van het Eredivisieseizoen 2024/25 gaat worden. Concurrent PSV werd lang gezien als gedoodverfde favoriet voor de titel, maar volgens de analist valt alles momenteel en de komende maanden op zijn plaats voor de Amsterdammers.

PSV had lange tijd een ruime voorsprong op zijn voornaamste concurrenten, maar de laatste weken zit de klad erin. Zaterdag verspeelde de ploeg van Peter Bosz opnieuw punten, thuis bij FC Utrecht. Mocht Ajax de wedstrijd van zondag (Heracles-thuis) en de inhaalwedstrijd (Go Ahead Eagles-thuis) winnend afsluiten, staan de mannen van Francesco Farioli vijf punten voor op PSV.

De Mos is ervan overtuigd dat Ajax dan ook de titel gaat pakken, zo vertelt hij bij Goedemorgen Eredivisie. "Omdat Ajax slecht speelt en wint. En als Ajax goed speelt, wint het automatisch. Dat vertrouwen wordt met de week groter." De analist ziet ook dat er een goed gevoel hangt rondom de Amsterdamse formatie. "Mede door het doorbreken van grote talenten. Ook dat wordt opgeslurpt in de ploeg. Nu heb je het doorbreken van Mokio en Bounida."

Verder komt De Mos, die trainer was van beide clubs, met een opmerkelijk argument waarom Ajax de titel mag gaan bijschrijven. "Het mooie weer gaat komen in de maanden maart, april en mei." Bij zijn tafelgenoten hoor je wat gelach, maar De Mos gaat verder met zijn verhaal. "De Godenzonen spelen graag op een goede grasmat, dat speelt allemaal mee. Toen ik daar trainer was, verloren we altijd punten in november/december. Vervolgens kwam het mooie weer en gingen ze er vol op." Ajax begint zondag om 16.45 uur aan de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo in een waarschijnlijk zonovergoten Johan Cruijff ArenA. De analist verwacht een niet al te attractieve wedstrijd. "Vandaag zullen er wel weer twee bussen geparkeerd staan (bij Heracles, red.)"

