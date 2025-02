Aad de Mos pleit voor Oranje-rentree: 'Hij is topfit!'

Aad de Mos denkt dat het tijd wordt dat bondscoach Ronald Koeman een uitnodiging richting gaat sturen. De 31-jarige aanvaller van Corinthians werd sinds het Europees Kampioenschap in Duitsland niet meer opgeroepen voor het Nederlands elftal, maar is in Brazilië helemaal opgeleefd.

Memphis beleefde een teleurstellend toernooi in Duitsland, waar hij alleen in het afsluitende poule-duel met Oostenrijk (2-3 verlies) tot scoren kwam. Pas laat in de zomer vond de oud-speler van onder meer PSV en FC Barcelona een nieuwe club: na zijn transfervrije vertrek bij Atlético Madrid sloot Memphis zich aan bij Corinthians. Dat streed op dat moment nog volop tegen degradatie, maar mede door de komst van de Nederlander - die inmiddels acht goals en zes assists achter zijn naam heeft in 21 officiële wedstrijden voor de club uit São Paulo - gaat het sindsdien een stuk beter.

In Goedemorgen Eredivisie op ESPN laat Hans Kraay junior beelden zien van de wedstrijd tussen Corinthians en Santos van afgelopen donderdag. In dat duel leverde Memphis op fraaie wijze de assist van Yuri Alberto, Corinthians zou de wedstrijd uiteindelijk met 2-1 winnen. "Memphis begint steeds meer diepteloopjes te maken" stelt de verslaggever vast, waarop hij tafelgenoten Gerard Nijkamp (technisch directeur Sparta Rotterdam) en De Mos vraagt of het tijd is dat Koeman Memphis weer bij Oranje haalt.

"Als hij weer fit is, dan is dat in mijn beleving nog steeds een Nederlands elftal-speler", reageert Nijkamp. De Mos is eveneens positief. "Het voordeel voor hem is dat hij in Brazilië speelt", aldus de oud-trainer van onder meer Ajax en PSV. De Mos legt daarop uit dat in het Zuid-Amerikaanse land tegenwoordig veel beter op conditie wordt getraind dan vroeger het geval was. "Die spelers zijn topfit, Memphis is ook topfit. Anders kun je dat niet doen. Hij kwam bij Corinthians, toen stonden ze onderaan. Hij heeft ze teruggebracht naar boven en hij is áltijd beslissend. Dat zie je gewoon. Hij scoort goals en geeft assists, en hij moet aanslagen zien te vermijden, want het zijn beesten achterin in Brazilië, dat weten we", aldus De Mos.

Memphis tegen Spanje weer bij de selectie?

Koeman krijgt volgende maand voor het eerst de kans om het advies van De Mos ter harte te nemen en Memphis terug te halen bij zijn selectie. Oranje speelt dan het tweeluik met Europees kampioen Spanje in de kwartfinales van de Nations League. Op donderdag 20 maart staat de heenwedstrijd in De Kuip op het programma. Drie dagen later, op zondag 23 maart, volgt de return in Mestalla, het stadion van Valencia.

