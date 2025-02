Dit kan Ajax in het restant van de Europa League nog verdienen

De kans is groot dat Ajax de volgende ronde van de Europa League haalt. Na een 0-2 overwinning bij Union Sint-Gillis van vorige week staat de ploeg van Francesco Farioli met anderhalf been in de achtste finales. Daarmee zou Ajax een bedrag van bijna twee miljoen euro bij kunnen schrijven.

De Amsterdammers mochten al een bedrag van iets minder dan 30 miljoen opstrijken voor de prestaties tot dusver in het tweede Europese toernooi. Ajax begon ijzersterk aan de Europa League-campagne, maar viel later wat terug. Uiteindelijk eindigde de club in de competitiefase op de twaalfde plek. Na de huidige play-off-ronde volgt dus een eventuele achtste finale.

Mocht de ploeg van Farioli donderdagavond standhouden tegen de Belgische opponent, kan het 1,75 miljoen bijschrijven, weet Ajax Showtime. Dat is ongeveer zestien procent van wat Feyenoord verdient nadat het de tussenronde tegen AC Milan heeft overleefd (11 miljoen euro), maar Ajax zal vanwege de krappe financiële situatie natuurlijk geen 'nee' zeggen tegen een dergelijk bedrag.

Als Ajax de achtste finales bereikt, wordt Eintracht Frankfurt of Olympique Lyonnais de volgende tegenstander. Bij Frankfurt speelt Ramsus Kristensen, terwijl Nicolás Tagliafico en Georges Mikautadze onderdeel uitmaken van de selectie van de club uit Zuid-Frankrijk. In het geval dat Ajax ook een van deze ploegen uit het toernooi knikkert, wordt er 2,5 miljoen euro verdiend. Een plek in de halve finale staat gelijk aan een bedrag van 4,2 miljoen euro. De verliezend finalist mag zeven miljoen euro bijschrijven, terwijl de Europa League-winnaar van 2024/25 nog eens dertien miljoen euro verdient. Al met al kan er dus nog zeker 21 miljoen euro op de rekening van Ajax bijkomen door goede Europese prestaties.

