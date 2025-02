Oliver Edvardsen kijkt zijn ogen uit: 'Ik weet nog steeds niet hoe hij dat deed, hij is een topspeler'

Hoewel Ajax op bezoek bij Go Ahead Eagles op 21 september jongstleden misschien wel een van zijn slechtste wedstrijden van het seizoen speelde, slaagde er één Ajacied toch in om een goede indruk achter te laten. , die destijds nog het shirt van Go Ahead Eagles droeg, kan zich nog goed herinneren dat hij zijn ogen uitkeek als de bal in bezit had. De Noor maakte begin deze maand de overstap naar Ajax en is in gesprek met Voetbal International lovend over zijn Engelse ploeggenoot.

Ajax verbaasde ruim een jaar geleden vriend en vijand door Henderson binnen te halen. De middenvelder had een halfjaar eerder Liverpool achter zich gelaten voor een avontuur in Saudi-Arabië. Na zes maanden had hij het wel weer gezien in het Midden-Oosten en aasde hij op een terugkeer naar Europa. De keuze viel uiteindelijk op Ajax, dat naarstig op zoek was naar ervaring en leiderschap. Het eerste halfjaar van Henderson in Amsterdam verliep echter uiterst teleurstellend. Hij worstelde met zijn fitheid en zijn torenhoge salaris maakte hem tot het een gemakkelijk slachtoffer voor de media.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Jordan Henderson haalt uit en doet boekje open over problemen bij Ajax

Dit seizoen is echter alles anders. Henderson vormt een belangrijke kracht in het elftal van trainer Francesco Farioli en liet zich vooral in de topwedstrijden tegen Feyenoord en PSV voor de winterstop van zijn beste kant zien. Maar indruk maken deed hij dus ook op bezoek bij Go Ahead Eagles. “Hmm, er zijn hier sowieso heel veel goede spelers. Brian Brobbey is zó sterk, hij is ongelooflijk met een man in zijn rug. En je hebt natuurlijk Jordan Henderson”, zo reageert Edvardsen op de vraag of er spelers zijn die hem ‘verrast’ hebben. “Ook een goede speler om naar te kijken. De controle die hij heeft, het overzicht, zijn passing… Ik weet nog dat we met Go Ahead tegen hem speelden in De Adelaarshorst. We zetten altijd vol druk, maar hij vond daar telkens een oplossing voor. Ik weet nog steeds niet hoe hij dat deed, maar hij keek de ene kant op en speelde dan over zijn standbeen een strakke bal de andere kant op, en dan was ik gezien! Dat herinner ik me nog heel goed, hij is een topspeler.”

Go Ahead Eagles en Ajax hielden elkaar op 21 september jongstleden op 1-1. De Deventenaren openden na 64 minuten de score via Enric Llansana, maar konden niet lang genieten van hun voorsprong. Een paar minuten later knikte Davy Klaassen raak uit een voorzet van Henderson, waarover Edvardsen dus zo enorm te spreken is.

LEES OOK: Ajax opnieuw gelinkt aan oude bekende: 'Contract loopt komende zomer af'

Ook lovende woorden voor Godts

Wie het bij Ajax in zich heeft om een ‘topspeler’ te worden, is Mika Godts. De Belg beleeft dit seizoen zijn definitieve doorbraak in de Amsterdamse hoofdmacht en is met acht doelpunten en vijf assists in 32 wedstrijden in alle competities al vaak belangrijk geweest voor zijn ploeg. Edvardsen moet bij Ajax de concurrentiestrijd aangaan met Godts. “Ik herinner me hem nog van onze wedstrijd met Go Ahead tegen Ajax, ik vind Mika echt een goede speler. Hij is natuurlijk een echte specialist in het dribbelen, maar ook zijn techniek, zijn aannames zijn goed. Een mooie speler om naar te kijken”, zo is Edvardsen lovend. Godts en hij zijn wel twee heel andere types, beaamt de winteraanwinst. “Mika blinkt uit in de één-tegen-één, terwijl dat voor mij iets is waar ik aan wil werken. Andersom heb ik misschien ook weer kwaliteiten waar hij iets van kan leren. Ik hoop dat we op die manier het team sterker maken.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax-fans reageren vol ongeloof bij zien van herhaling op het grote scherm

Bij ESPN is te horen hoe de fans van Ajax verwonderd reageren tegen Heracles Almelo bij het zien van een herhaling op het grote scherm in de Johan Cruijff ArenA.