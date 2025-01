Drievoudig Oranje-international duikt op op trainingsveld Jong Ajax

(27) is voor even terug bij Ajax, de club die hij in 2014 verruilde voor Manchester United. De drievoudig Oranje-international zit zonder club sinds hij afgelopen zomer vertrok bij de Duitse kampioen Bayer Leverkusen en houdt zijn conditie op peil bij Jong Ajax, zo meldt Voetbal International.

Louis van Gaal gunde Fosu-Mensah in februari 2016 zijn debuut voor Manchester United in een met 3-2 gewonnen Premier League-duel met Arsenal. De rechtsback, die eventueel ook centraal achterin of als verdedigende middenvelder uit de voeten kan, kwam uiteindelijk tot 30 wedstrijden in de hoofdmacht van The Red Devils, die hem na het vertrek van Van Gaal op huurbasis stalden bij Crystal Palace en Fulham.

In augustus 2017 debuteerde Fosu-Mensah onder toenmalig bondscoach Dick Advocaat in Oranje, in een met 4-0 verloren WK-kwalificatieduel met Frankrijk. Een dik half jaar later, in maart 2018, speelde de verdediger onder Ronald Koeman zijn derde en (voorlopig) laatste A-interland voor Nederland, als invaller in een oefenduel met Portugal dat een 3-0 zege opleverde.

In 2021 verruilde Fosu-Mensah Manchester voor Leverkusen, waar Bayer een kleine twee miljoen euro voor zijn komst overhad. Bij de Bundesliga-club groeide hij nooit uit tot vaste waarde, mede door een kruisbandblessure die hem in zijn debuutjaar liefst negen maanden langs de kant hield. Vorig seizoen, waarin Leverkusen de nationale dubbel won en in alle competities slechts één keer verloor (de finale van de Europa League tegen Atalanta, 3-0), kwam Fosu-Mensah niet één keer in actie voor de ploeg van trainer Xabi Alonso. Sinds zijn contract afgelopen zomer afliep zat hij zonder club. Bij Jong Ajax hoopt de verdediger fit te worden terwijl hij op zoek blijft naar een nieuwe werkgever.

