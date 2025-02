Berghuis scoort niet, maar juicht wel het hardst: 'Dit is buitencategorie!'

Ajax is op voorsprong gekomen in de wedstrijd tegen Heracles Almelo. opende de score na een fraaie assist van , die vervolgens het hardst juichte van allemaal.

In de zeventiende minuut van de wedstrijd verstuurde Berghuis van de eigen helft met zijn linkerbeen een prachtige dieptebal richting Godts, die opdook achter de defensie, de bal aannam in het strafschopgebied en beheerst afrondde.

Berghuis was dus niet de doelpuntmaker, maar juichte wel het meest uitbundig en stond bij de teamviering zelfs in het middelpunt.

'Een Berghuis-special'

Commentator Sjors Blaauw van ESPN is lyrisch over de assist. “Kijk eens naar Berghuis! Voor deze pass mag je de handen op elkaar krijgen. Daarom hebben ze verlengd met hem. Dit is een pass van de buitencategorie.” Vrijdag verlengde Berghuis zijn contract tot medio 2027.

In de pauze van de wedstrijd is ook analist Marciano Vink enthousiast. "Een fantastische pass. Zo kennen we Berghuis ook. Je ziet dat hij er blij mee is. Het liep de afgelopen weken soms minder bij hem, maar deze pass is een Berghuis-special."

Mika Godts scoort na een beeldschone assist van Steven Berghuis👏#ajaher — ESPN NL (@ESPNnl) February 16, 2025

