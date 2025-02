'Goalgetter pur sang' op zijspoor bij Ajax: 'Moet hem net even gegund zijn'

Hoewel Ajax met (vertrokken) en (geblesseerd) de afgelopen weken twee spitsen zag wegvallen, krijgt maar niet de kans bij de hoofdmacht van trainer Francesco Farioli. De twintigjarige aanvaller werd een jaar geleden nog voor een kleine anderhalf miljoen euro teruggekocht van Borussia Dortmund en was toen op papier derde spits, maar lijkt inmiddels voorbij te zijn gestreefd in de pikorde.

Akpom werd in de winterstop verhuurd aan LOSC Lille, dat tevens een optie tot koop op de Engelsman wist te bedingen. Vorige week moest Farioli toezien hoe ook Weghorst wegviel: de spits brak in het uitduel bij Fortuna Sittard (0-2) zijn teen en moet naar verwachting een week of zes toekijken. Toch blijft Rijkhoff zijn wedstrijden afwerken bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.

In de voorbeschouwing bij ESPN op het Eredivisie-duel met Heracles Almelo van zondagmiddag wordt de situatie van Rijkhoff onder de loep genomen. Presentator Cristian Willaert vraagt zich af waarom de spits niet bij de selectie wordt gehaald, terwijl de twee jaar jongere Don-Angelo Konadu wél op de bank zit tegen de Almeloërs. "Hij is een tijdje geblesseerd geweest, maar hij doet het in de Jong-ploeg best wel oké", zegt analist Marciano Vink. "Hij maakte laatst een hattrick tegen Jong PSV, hij is gewoon een goalgetter pur sang", aldus de oud-international.

"Soms moet een trainer het in je zien zitten", vervolgt Vink. "Aan hem alleen maar om in Jong te laten zien dat hij die goalgetter is die hij in de jeugd was. Ik heb hem in de Onder 16 en de Onder 17 van dichtbij mogen volgen, hem ook van jeugdspeler naar volwassen kerel zien worden. Als er eentje, samen met Misehouy, Vos en Verschuren het elftal droeg, dan was het Rijkhoff wel. Dus dat hij kwaliteiten heeft: absoluut, het moet hem alleen net even gegund zijn." Bram van Polen vraagt Vink of hij het niet 'een soort statement' vindt dat Rijkhoff nu wordt overgeslagen. "Aan het begin van het seizoen heeft hij er wél bijgezeten, toen kwam Weghorst binnen en kwam hij op plan-drie, dat doet mentaal ook wat met een jongen. Nu wordt Konadu, die bij de groep zit die als high potentials worden gezien, erbij gehaald. Maar aan de andere kant: niets is zo veranderlijk als het voetbal", besluit Vink optimistisch.

