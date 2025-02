Ajax komt met groot nieuws over Steven Berghuis

heeft zijn contract bij Ajax verlengd, zo melden de Amsterdammers via de officiële kanalen. De 33-jarige aanvaller annex middenvelder had in de hoofdstad nog een verbintenis tot het einde van het seizoen, maar zette zijn handtekening onder een nieuw contract dat loopt tot medio 2027.

Berghuis maakte in de zomer van 2021 de veelbesproken overstap van Feyenoord naar Ajax. De linkspoot schreef tijdens zijn eerste seizoen in de hoofdstad meteen geschiedenis door met Ajax alle groepswedstrijden in de Champions League winnend af te sluiten. Een passend vervolg kreeg die prestatie niet want, want de Amsterdammers moesten in de achtste finales hun meerdere erkennen in Benfica. Ze verloren niet veel later ook de bekerfinale van PSV, maar legden wél beslag op de landstitel.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Farioli in onzekerheid over Rugani en Hato: 'Dat moeten we controleren'

Wat prijzen betreft is het voor Berghuis vooralsnog gebleven bij het kampioenschap in 2022. De Oranje-international kon niet voorkomen dat Ajax de afgelopen twee seizoenen diep wegzakte op de ranglijst. Berghuis zelf kampte regelmatig met blessureleed. Zo moest hij een groot deel van de tweede helft van het afgelopen seizoen aan zich voorbij laten gaan. In de huidige jaargang heeft hij ook al even moeten toekijken vanwege een onbekende blessure.

LEES OOK: Alex Kroes klapt tijdens Union Sint-Gillis - Ajax 'zijn handen stuk' voor één speler

Kroes blij met contractverlenging Berghuis

Sinds zijn komst in 2021 speelde Berghuis 143 duels in het shirt van Ajax. Daarin was hij goed voor 33 doelpunten en 39 assists. Technisch directeur Alex Kroes is dan ook blij met het behouden van de linkspoot. "We waren al langer in gesprek met Steven over een verlenging van zijn contract. We zijn vanzelfsprekend erg blij dat we hem nu nog twee jaar langer bij ons hebben", laat hij weten.

Volgens Kroes is Berghuis een 'enorm belangrijke speler' vanwege zijn creativiteit en aanvallend vermogen. "Daarnaast is hij op meerdere posities inzetbaar. Hij heeft een duidelijk sportieve keuze gemaakt om, binnen de nieuwe realiteit, bij Ajax te blijven. Met zijn ervaring en liefde voor het spel is hij een voorbeeld, niet alleen binnen het veld maar ook daarbuiten", besluit de td van Ajax.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Antony deels in het gelijk gesteld in zaak tegen Ajax: woord is aan Alfred Schreuder

De arbitragecommissie van de KNVB heeft Antony deels in het gelijk gesteld in de zaak die de aanvaller heeft aangespannen tegen Ajax.