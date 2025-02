Farioli in onzekerheid over Rugani en Hato: 'Dat moeten we controleren'

Ajax is niet ongeschonden uit de Europa League-wedstrijd met Union Sint-Gillis gekomen. Zo heeft een kneuzing opgelopen en verliet met een knieblessure het veld donderdagavond. Trainer Francesco Farioli weet niet of hij in het treffen met Heracles Almelo kan beschikken over het tweetal, zo laat hij weten op de website van Ajax.

Met een 0-2 overwinning op Union Sint-Gillis in het Koning Boudewijnstadion in Brussel zette Ajax een belangrijke stap richting de achtste finales van de Europa League. Toch is er niet alleen maar goed nieuws voor Farioli, zo zijn er enkele twijfelgevallen na het duel op Belgische grond.

"Daniele Rugani verliet gisteren (donderdag, red.) het veld met wat last van zijn knie. Dat gaan we vandaag checken", aldus Farioli, die ook moet afwachten of Hato fit genoeg is voor het duel met Heracles Almelo. "Hij had een kneuzing dus dat moeten we controleren. We moeten goed herstellen en ons klaarmaken voor de volgende wedstrijd."

Die volgende wedstrijd staat alweer snel voor de deur voor Farioli en de zijnen. Ajax ontvangt komende zondag om 16.45 uur Heracles Almelo in de Johan Cruijff ArenA. "Ik verwacht een team dat hierheen komt om voor de punten te vechten. Het is een fysieke ploeg, ook als je kijkt naar de manier van aanvallen en spelen. Ze zijn goed in standaardsituaties en elke situatie kan potentieel gevaar opleveren. Vanuit ons perspectief moeten we het spel maken, de wedstrijd controleren en de belangrijke punten pakken", aldus Farioli.

Mokio maakt indruk bij Ajax

In Brussel tekende Mokio voor zijn eerste treffer in Ajax 1. De zestienjarige verdediger stond voor de tweede keer op rij in de basis bij de Amsterdammers en maakt een prima indruk op Farioli. "Ik ben erg blij met hem. Hij doet het goed en is erg bescheiden. Nu is het de taak aan iedereen om hem te helpen met beide benen op de grond te blijven staan. Hij is jong en heeft veel talent. Maar om op dit niveau te presteren moet je consistent zijn. En dat lukt alleen als je hard blijft werken, de juiste mentaliteit hebt en een fijne cultuur om je heen hebt", besluit de Italiaan.

