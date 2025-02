Verweij kondigt dubbel goed nieuws aan bij Ajax, bekendmaking laat niet lang op zich wachten

Ajax boekte donderdagavond een fijne 0-2 zege op Union Sint-Gillis en een dag later is er nóg meer goed nieuws voor de Amsterdammers. Volgens Mike Verweij heeft technisch directeur Alex Kroes een mondeling akkoord bereikt met over een nieuw contract. De jonge Belg is nu nog in het bezit van een deze zomer aflopende verbintenis, maar volgens Verweij zal het niet lang duren voordat Ajax bekendmaakt dat hij zijn krabbel heeft gezet onder een nieuwe overeenkomst voor drie seizoenen. Ook staat op het punt om zijn aflopende contract te verlengen.

De toekomst van Bounida was de afgelopen weken onderwerp van gesprek. De Belg staat te boek als groot talent en liet in het shirt van Jong Ajax al zien waarom, maar het was de grote vraag of hij zijn kunsten ook in de hoofdmacht zou gaan vertonen. De onderhandelingen over een nieuw contract verliepen in eerste instantie erg moeizaam en ESPN meldde vorige maand zelfs dat Bounida op weg naar de uitgang was. De aanvallende middenvelder strijkt in Amsterdam een flink salaris op, maar doordat Ajax in financiële moeilijkheden zit, kon het hem geen verbeterde aanbieding doen. Een akkoord leek er niet te gaan komen, maar nadat Voetbal International donderdag al meldde dat het een kwestie van ‘puntjes op de i zetten’ is, maakt Verweij dus melding van een akkoord tussen Kroes en Bounida.

Bounida zet zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis tot de zomer van 2028 met een optie voor nog één jaar, zo klinkt het op de website van De Telegraaf. “Omdat Ajax financieel de broekriem moet aantrekken én vanwege grote buitenlandse interesse verliepen de onderhandelingen aanvankelijk moeizaam en dreigde een transfervrij vertrek. Maar nadat Bounida zijn zaken liet behartigen door Muy Manero kwam er schot in de zaak. De middenvelder van Jong Ajax, die in 294 minuten in de Keuken Kampioen Divisie vijf keer scoorde, één assist leverde en zodoende in elke 49 minuten een doelpuntenaandeel had, raakte ervan overtuigd dat Ajax voor talenten een prima plek is om zich door te ontwikkelen én om kansen te krijgen”, zo schrijft Verweij. Bounida behoorde onlangs al tot de selectie van de hoofdmacht voor De Klassieker tegen Feyenoord en nam donderdagavond tegen Union Sint-Gillis opnieuw plaats op de bank.

Ook Berghuis tekent bij

Verweij verwacht dat de ondertekening van het nieuwe contract en de bekendmaking daarvan niet lang op zich zullen laten wachten. Naast Bounida zal ook Berghuis dus bijtekenen. De routinier heeft evenals Bounida een aflopend contract, maar het was al even duidelijk dat zowel Ajax als Berghuis graag langer met elkaar door willen. De linkspoot liet eind november al doorschemeren dat de gesprekken de goede kant op gingen. Ajax en Berghuis bereikten een overeenstemming over een contract tot medio 2027.

