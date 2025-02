Alex Kroes klapt tijdens Union Sint-Gillis - Ajax 'zijn handen stuk' voor één speler

Ajax zette donderdagavond een grote stap richting de achtste finales van de Europa League. De formatie van coach Francesco Farioli was in de heenwedstrijd tegen Union Sint-Gillis in de tussenronde van dat toernooi met 0-2 te sterk voor de Belgen. Een belangrijke rol was er weggelegd voor Jorthy Mokio. De zestienjarige Belg bekroonde een sterke wedstrijd met een schitterend doelpunt. Nederlandse media zijn vol lof over het optreden van het toptalent.

Farioli verbaasde afgelopen zondag vriend en vijand door in zijn opstelling voor het uitduel met Fortuna Sittard een plekje in te ruimen voor Mokio. De Italiaan kon in Limburg geen beroep doen op de geschorste Jorrel Hato en de verwachting was dat hij Youri Baas zou doorschuiven naar de linksbackpositie en Daniel Rugani daardoor naast Josip Sutalo in het centrum zou komen te spelen, maar Farioli koos dus voor de jonge Mokio. De Belg was bij zijn basisdebuut linksback, maar verscheen een paar dagen later op bezoek bij Union Sint-Gillis als middenvelder aan de aftrap.

“Op een dorre akker in Brussel speelde een jongen van zestien een hoofdrol in de tussenronde van de Europa League. Mede dankzij een goal van Jorthy Mokio nam Ajax afstand van Union Sint-Gillis: 0-2”, zo schrijft Willem Vissers van de Volkskrant. “Ja, de jongen van zestien presenteerde zich als topspeler in de dop aan de internationale voetbalwereld. Qua voetbal was Union Sint-Gillis - Ajax een verschrikking, maar toch waren er aspecten die de wedstrijd iets memorabels gaven. Jorthy Mokio dus, een jongen uit Gent die eind deze maand zeventien wordt en ruim een jaar in de opleiding van Ajax zit, voetbalde als een routinier. Technisch begaafd, slim, aanwijzingen gevend, rustig. Hij is een talent met flair, fysieke kracht en topklasse. Net als zondag bij Fortuna maakte hij zich niet druk om zaken waarop hij geen invloed heeft, zoals de kwaliteit van het veld. Hij besloot gewoon lekker te voetballen, met de 0-2 als beloning.”

Kroes onder de indruk

Bij zijn basisdebuut tegen Fortuna Sittard viel Mokio niet echt op en richtte hij zich vooral tot zijn eerste taak: verdedigen. Op het middenveld trok de jonge Belg het spel naar zich toe en liet hij bij vlagen zien over een verfijnde techniek te beschikken. “Waar Mokio tegen Fortuna als linksback fier overeind bleef door degelijkheid, daar imponeerde hij in de Belgische hoofdstad als middenvelder die juist veel risico’s in zijn spel legde. Gesteund door routiniers Davy Klaassen naast zich en Remko Pasveer in zijn rug, excelleerde hij met intercepties, steekballen en dribbels”, zo schrijft Johan Inan van het Algemeen Dagblad. “Na ruim tien minuten bijvoorbeeld, toen Steven Berghuis hem opzocht met geopende handen voor een check. Mokio had net voor de tweede keer een paar Union-spelers afgeschud en Ajax flinke terreinwinst bezorgd. Na de complimenten van Berghuis groeide de Belg steeds verder in de wedstrijd.”

En dat bleef natuurlijk niet onopgemerkt. Volgens Inan genoot ook technisch directeur Alex Kroes met volle teugen van het optreden van Mokio. “De technisch directeur klapte zijn handen stuk toen Mokio na een klein uur spelen twee jagende Belgen met een fraaie kapbeweging te kakken zette. Kort daarna tekende Christian Rasmussen, vanaf rechts begonnen, naast schaduwspits Berghuis, voor de 0-1.” Naast Mokio en Rasmussen verschenen ook Oliver Edvardsen en Lucas Rosa aan de aftrap. De laatste twee maakten in de voorbije transferwindow de overstap naar Ajax en vierden donderdag in Brussel hun basisdebuut. “Maar de optredens van Rasmussen, Edvardsen en ook de voor het eerst in de basis begonnen Rosa vielen in het niet bij die van Mokio. Dat een paar acties niet lukten, is hem vergeven. Dat kon ook niet anders op het knollenveld. Maar zelfs op de erbarmelijke Europese akker van Union toonde Mokio zich overduidelijk een blijvertje voor Ajax. De kans dat Jong Ajax-coach Frank Peereboom hem nog terugziet, is nihil”, aldus Inan.

Awful pitch, but Mokio (16!!!) is still playing very well. Really liked these two little calm dribbles to evade pressure.



Reminds me a lot of Onana. pic.twitter.com/MFhtIu0fQm — Marc Geschwind (@MarcGeschwind) February 13, 2025

Voor Mike Verweij was het eveneens duidelijk wie zich donderdagavond in Brussel ontpopte tot uitblinker bij Ajax. “Degenen die zich het makkelijkst staande hielden waren Kian Fitz-Jim en de zestienjarige Mokio, die na zijn basisdebuut tegen Fortuna Sittard nu ook Europees voor de leeuwen werd gegooid. In eigen land liet de Belg zien waarom het megatalent een prachtige voetbaltoekomst wordt voorspeld. Met zestien jaar en 350 dagen achter zijn naam werd hij de jongste doelpuntenmaker ooit voor een Nederlandse club in Europees verband”, zo schrijft de clubwatcher van De Telegraaf. Ajax opende op het uur de score via Rasmussen, maar het absolute hoogtepunt van de avond kwam op naam van Mokio, die een afgeslagen hoekschop heerlijk op de pantoffel nam. “Mokio bekroonde een uitstekende wedstrijd met een verdubbeling van de score, waarmee hij de ploeg van Farioli een uitstekende uitgangspositie bezorgde. De gele kaart die de jongeling incasseerde, was hem vanzelfsprekend vergeven.”

JORTHY MOKIO 🌟

Wat een manier om je eerste voor Ajax te maken! 🥰#ZiggoSport #UEL #USGAJA pic.twitter.com/olemG2q9bc — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 13, 2025

