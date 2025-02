Speler van Ajax doet Marco van Basten denken aan Frank Rijkaard

Tijdens het Europa League-duel van Ajax tegen Union Sint-Gillis valt Jorthy Mokio in de smaak bij Jan Mulder en Marco van Basten. De laatstgenoemde denkt bij het zien van de zestienjarige Belg zelfs aan zijn voormalig teamgenoot Frank Rijkaard.

Mulder begint lovend over Mokio: “Dit is een, dat voorspel ik echt, toekomstige Premier League-middenvelder.” Als Ziggo Sport-presentator Hélène Hendriks hem vraagt waarom, antwoordt de oud-Ajacied: “Vanwege zijn fysiek en zijn aanwezigheid. Een goede voetballer. Zijn hele hebben en houden straalt toekomst uit.” Later in de uitzending pleit ook zijn zoon Youri Mulder: "Mokio doet het verdedigend op het middenveld echt geweldig."

Hendriks vraagt later aan haar andere tafelgenoot Van Basten met wie Mokio het beste te vergelijken is. De voormalig wereldvoetballer van het jaar kiest dé speler met wie hij het meest samenspeelde: “Rijkaard was natuurlijk een sterke middenvelder, met loopvermogen en kracht, maar ook goed met voetbal. Dus, ja, het is natuurlijk altijd makkelijk om dat soort namen te gebruiken." Van Basten gaat verder: “Ik vind het leuk om te zien. Aan de bal is hij technisch. Het is echt een jongen die het team helpt.”

Mokio maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap van AA Gent naar Ajax. Hij speelde sindsdien zeventien wedstrijden voor Jong Ajax en speelt donderdagavond tegen Union zijn vijfde officiële wedstrijd voor Ajax 1, en zijn tweede als basisklant.

