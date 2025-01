Jaap Stam open voor rol als assistent: ‘Als hij mij vraagt, ga ik zeker helpen’

Jaap Stam staat ervoor open om Ruud van Nistelrooij te helpen als assistent bij Leicester City, zo laat hij weten bij Viaplay. De Nederlander staat sinds begin december aan het roer bij The Foxes, maar de laatste zeven Premier League-duels gingen allen verloren.

Van Nistelrooij maakte eerder dit seizoen veel indruk in zijn korte periode als interim-trainer van Manchester United. De oud-spits had het na het ontslag van Erik ten Hag vier wedstrijden voor het zeggen op Old Trafford. Daarin werd drie keer gewonnen en een keer gelijkgespeeld. Halverwege november moest Van Nistelrooij plaatsmaken voor Rúben Amorim.

Begin december kon de voormalig voetballer weer aan de slag, dit keer als hoofdtrainer van Leicester City. Nadat in de eerste twee wedstrijden een zege op West Ham United en een gelijkspel tegen Brighton & Hove Albion werden geboekt, volgden zeven competitienederlagen op rij. Tussendoor werd er nog wel gewonnen van Queens Park Rangers in de FA Cup.

Bij Viaplay krijgt Stam, momenteel trainer bij DOS Kampen, de vraag of hij desgevraagd Van Nistelrooij zou komen helpen bij Leicester. “Ja”, antwoordt de oud-verdediger direct. Dat antwoordt zorgt voor verbazing bij presentator Koen Weijland. “Ik zou heel ver weg blijven van Leicester op dit moment, zeven nederlagen op rij”, legt hij die verbazing uit. “Misschien als ik twee weekjes in training ga kan ik nog wel even een balletje meetikken”, grapt Stam, die vervolgens serieus verdergaat. “Als Ruud zou bellen, zou ik dat zeker doen.”

