Ongelooflijk slecht nieuws dreigt voor Leicester City en Ruud van Nistelrooij

Ruud van Nistelrooij heeft het sinds zijn aanstelling als hoofdtrainer van Leicester City al erg lastig en nu dreigen de voormalig topschutter van het Nederlands elftal en zijn nieuwe collega’s een nieuwe, flinke klap te verwerken te krijgen. Volgens The Guardian hangt de huidige nummer negentien van de Premier League een puntenmindering boven het hoofd vanwege het niet voldoen aan de PSR-regels (winstgevendheid en duurzaamheid).

Leicester City verzekerde zich vorig jaar dankzij het kampioenschap in de Championship van promotie naar het hoogste niveau in Engeland. De terugkeer in de Premier League verloopt echter nog niet naar wens. Leicester City veroverde tot op heden pas veertien punten en vindt zich daarmee terug op de negentiende plaats. Van Nistelrooij werd onlangs aangesteld als nieuwe hoofdtrainer, maar heeft de afgelopen weken nog niet voor een ommekeer kunnen zorgen. Leicester City verloor de laatste vier competitieduels en nu dreigt dus zeer slecht nieuws voor Van Nistelrooij en zijn manschappen.

“Leicester City wacht met spanning af of ze door de Premier League worden aangeklaagd voor het overtreden van de regels voor winstgevendheid en duurzaamheid voor het tweede opeenvolgende seizoen”, zo schrijft The Guardian donderdagmorgen. Leicester City moest afgelopen dinsdag vóór 17.00 uur de financiële rekeningen voor het seizoen 2023/24 indienen, omdat het de voorbije twee jaar verliezen heeft geleden. De club liet over de boekjaren 2022 en 2023 steeds een verlies van respectievelijk omgerekend 112 miljoen euro en 109 miljoen euro optekenen. Volgens The Guardian ontsnapte Leicester City eerder dit seizoen al aan een puntenstraf.

“Gezien de puntenaftrek die vorig seizoen aan Everton en Nottingham Forest werd uitgedeeld, zou elke aanklacht een zware klap kunnen zijn voor de overlevingskansen van Leicester”, zo stelt de krant. The Foxes zijn de huidige nummer negentien van de Premier League. De voorsprong op hekkensluiter Southampton is nu nog acht punten, terwijl de achterstand op de ‘veilige’ zeventiende plaats slechts twee punten is. In Engeland degraderen de onderste drie ploegen rechtstreeks naar de Championship. Leicester City hoort naar verluidt uiterlijk 13 januari of het de PSR-regels heeft overtreden en een straf krijgt opgelegd.

