Ruud van Nistelrooij geeft flater bij PSV toe: 'Wat deed ik toen?!'

Ruud van Nistelrooij stond een klein jaar aan het roer bij PSV, maar schatte toen de kwaliteiten van Savinho verkeerd in. Dat geeft de huidige coach van Leicester City zondag toe. Savinho, die nu bij Manchester City speelt, scoorde in het duel tegen zijn voormalige trainer (0-2).

De nu 20-jarige Braziliaan speelde een seizoen in Eindhoven: namelijk 2022/23. Juist in die periode had Van Nistelrooij de leiding over de hoofdmacht bij PSV. Uiteindelijk kreeg Savinho in het betreffende seizoen slechts 96 minuten in de Eredivisie en 55 minuten in de Europa League van de trainer. De buitenspeler zou enkele maanden na zijn vertrek uit Eindhoven schitteren bij Girona met negen doelpunten en tien assists in de Spaanse competitie. Girona eindigde in 2023/2024 tevens derde.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ruud van Nistelrooij laat Leicester dromen door opmerkelijke statistieken tegen landskampioen

Van Nistelrooij kent Savinho dus goed. "Twee jaar geleden had ik hem nog als speler", zegt de coach na de verliespartij tegen Manchester City. "Als je hem nu ziet denk ik: wat heb ik toen gedaan?!" De Braziliaan kreeg zondag een intikker voor zijn voeten, nadat Jakub Stolarczyk een schot van Phil Foden half had gepareerd. Het was tevens de eerste goal van Savinho voor Manchester City.

Van Nistelrooij liep na afloop nog even naar zijn voormalige speler en feliciteerde hem met de overwinning. Dat Savinho zich na zijn tijd in Eindhoven als een komeet ontwikkelde, verrast Van Nistelrooij niks. "Nee, hij is erg getalenteerd en heeft een geweldige persoonlijkheid. Dat City hem kocht, vond ik ook niet gek. Maar vandaag doet het wel een beetje pijn." De buitenspeler krijgt dit seizoen veel minuten van Pep Guardiola, maar was vooralsnog dus alleen met assists betrokken bij doelpunten voor zijn nieuwe club.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Arne Slot legt opmerkelijke Nederlandse traditie uit aan Sky Sports

Arne Slot heeft het publiek in Engeland kennis laten maken met een opmerkelijke Nederlandse voetbaltraditie.