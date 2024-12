Pep Guardiola wordt een paar jaar ouder in Leicester, maar kan weer lachen

Manchester City heeft 2024, dat door de vormcrisis een onverwacht jaar is geworden voor de ploeg van Pep Guardiola, toch nog goed afgesloten. Op bezoek bij het Leicester City van Ruud van Nistelrooij zegevierde The Cityzens met 0-2. Makkelijk ging dat absoluut niet. Leicester City kreeg zeker in het tweede bedrijf de nodige kansen, maar had het vizier niet op scherp staan.

Manchester City heeft eindelijk weer eens van het zoet van de overwinning geproefd. Op bezoek bij Leicester City won de regerend landskampioen moeizaam met 0-2 van Leicester City en daarmee voor het eerst sinds 20 oktober weer eens een uitwedstrijd. Voor Leicester City-trainer Ruud van Nistelrooy was het alweer de vierde nederlaag op een rij.

Artikel gaat verder onder video

De vormcrisis van Manchester City is genoegzaam bekent. Van de laatste dertien wedstrijden werd er maar één gewonnen. De statistieken tegen Leicester City zouden The Citizens wel wat vertrouwen moeten geven. Van de laatste dertien onderlinge ontmoetingen won Manchester City er immers elf. Voor Manchester City-trainer Pep Guardiola betekende de wedstrijd tegen The Foxes een bijzondere mijlpaal. De Spanjaard zat voor de 500e keer op de bank als trainer van de Engelse kampioen.

Leicester City was door een reeks van drie nederlagen tot onder de rode streep gezakt in de Premier League. Echt beter gaat het dus nog niet onder het bewind van de in december aangestelde Ruud van Nistelrooy. Onze landgenoot begon met een 3-1 zege op West Ham United, gevolgd door een 2-2 gelijkspel tegen Brighton. Daarna dus drie verliespartijen.

Bij Leicester City keerde Jamie Vardy weer terug van een blessure. De aanvaller was er al bij toen The Foxes in 2016 landskampioen werden. Nathan Aké viel in de vorige wedstrijd tegen Everton nog geblesseerd uit, maar stond nu weer aan de aftrap bij de regerend kampioen Manchester City waar Erling Haaland uiteraard de spits was. De Noor deelt momenteel in de malaise van zijn ploeg. Dat kwam tot uiting bij twee kansen die normaliter wel aan de aanvaller besteed zijn, maar nu zonder enige overtuiging gemist werden. Toch kwam Manchester City halverwege de eerste helft op voorsprong via Savinho. Leicester City kreeg de beste kansen via James Justin die gestuit werd door Manchester City-doelman Stefan Ortega. Pech was er voor Facundo Buonanotte die zijn kopbal tegen de paal zag eindigen.

Voorsprong of niet. Veel vertrouwen straalde de ploeg van Guardiola nog steeds niet uit. Leicester City werd sterker en sterker naarmate de tweede helft vorderde. Manuel Akanji haalde een bal van de eigen doellijn. De bezoekers raakten de bal steeds eerder kwijt in de opbouw. Vardy had de gelijkmaker op zijn schoen, maar tikte de bal van dichtbij nét over het doel van Ortega. Ruim een kwartier voor tijd eindelijk eens een goede aanval van de gasten en meteen was het raak. Uitgerekend Haaland zette zijn ploeg koppend op 0-2 na een afgemeten voorzet van Savinho. Leicester drong nog wel aan, maar kon de vierde nederlaag in successie niet meer voorkomen. Vardy was met een kopbal op de lat vlak voor tijd nog wel dicht bij een doelpunt. Ook nu zat het niet mee voor de aanvaller en zijn ploeg.

Ruud van Nistelrooy zal er bij de leiding van zijn nieuwe club ongetwijfeld op aandringen om gerichte versterkingen te halen in januari als de transfermarkt weer opengaat. Het winkelwagentje van The Foxes zal vast botsen tegen dat van Manchester City, al zal Guardiola zijn vurig gewenste versterkingen in een andere prijscategorie gaan zoeken.

De volgende wedstrijd voor Ruud van Nistelrooy met zijn Leicester City is komende zaterdag 4 januari op bezoek bij Aston Villa. Diezelfde dag ontvangt Manchester City het Londense West Ham United.