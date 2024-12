Ruud van Nistelrooij laat Leicester dromen door opmerkelijke statistieken tegen landskampioen

Ruud van Nistelrooij zal teleurgesteld zijn in het resultaat van zijn ploeg Leicester City tegen landskampioen Manchester City (0-2), maar niet in het veldspel van The Foxes. Enkele opmerkelijke statistieken van zondag tonen namelijk aan dat er mogelijk nu al vooruitgang te zien is bij de promovendus.

Leicester nam het zondag in eigen huis op tegen de kampioen van de Premier League van vorig seizoen, Manchester City. De ploeg van Pep Guardiola verkeert in zwaar weer, maar heeft natuurlijk op papier een uitermate sterk elftal. Bovendien kon Kevin De Bruyne weer starten, iets wat door de leeftijd en blessuregevoeligheid van de 33-jarige Belg geen zekerheid meer is.

In de 21e minuut was het al raak voor de ploeg uit Manchester. Een schot van Phil Foden werd nog door Jakub Stolarczyk gekeerd, maar Savinho kon de rebound binnenschieten. Daarna, en vooral na rust volgde een zeer sterke fase van het elftal van Van Nistelrooij. De thuisploeg creëerde flink wat kansen en had minimaal een keer moeten scoren. Dat Haaland een kwartier voor het einde voor de beslissing zorgde, nam niet weg dat Leicester City goed voor de dag kwam.

Dat is ook terug te zien in de statistieken. Leicester City creëerde 1,33 Expected Goals (0,07 minder dan Manchester City), en had dus zeker één doelpunt moeten maken. Daarbij werd twee keer de paal of lat geraakt en had de thuisploeg 54% van de tijd de bal. Een andere statistiek van Opta is ook veelzeggend: Leicester City passte tijdens het duel van zondag meer dan in welk ander Premier League-duel van dit seizoen dan ook, 530 keer. Sinds Guardiola aan het roer is in Manchester, gebeurde dat vóór zondag in de Premier League tegen City slechts zeven keer. Dat belooft mogelijk wat voor de volgende duels. Op 4 januari wacht Aston Villa (uit), maar elf dagen later zouden er thuis punten kunnen worden gepakt tegen Crystal Palace.

Stats from Manchester City's 2-0 win at Leicester... pic.twitter.com/pBOeYVrTYX — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 29, 2024

Leicester City completed more passes against Man City today (530) than they have in any other Premier League game this season. pic.twitter.com/O3klIUfteQ — Opta Analyst (@OptaAnalyst) December 29, 2024

Today was only the eighth time a team has completed 500+ passes vs Man City in a Premier League match in the Guardiola era. https://t.co/WE5ONlXY1b — Opta Analyst (@OptaAnalyst) December 29, 2024

