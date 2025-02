Volksverhuizing verwacht in Amsterdam: Eintracht overspoeld met ticketaanvragen voor Ajax-uit

Amsterdam kan zich gaan opmaken voor een heuse volksverhuizing door fans van Eintracht Frankfurt. De Duitse supporters vroegen maar liefst twaalfduizend kaarten aan en hoewel deze vanzelfsprekend niet toegewezen werden, komen er naar alle verwachting grote hoeveelheden Duitse fans naar de hoofdstad.

Ajax ontvangt Eintracht Frankfurt donderdag in de Johan Cruijff ArenA. De fans van Eintracht zijn in ieder geval enthousiast. Bild meldt dat er voor het heenduel met de 'bekende toptegenstander' maar liefst twaalfduizend ticket-aanvragen zijn gedaan door de fans van Die Adler. Vanuit Ajax zijn er echter ‘slechts’ 2600 kaarten beschikbaar voor de Duitse supporters, wat overigens het maximum is.

LEES OOK: Ajax wil Eredivisie-duel verplaatsen, KNVB weigert verzoek van Amsterdammers

Het is de verwachting dat er desondanks veel Frankfurt-fans naar Amsterdam zullen komen. Het verschil in vraag en aanbod wat betreft de kaarten weerhoudt de Duitsers er wel vaker van om niet te komen. In de uitwedstrijd tegen Marseille in 2018 waren er helemaal geen uitsupporters welkom, maar kwamen ze alsnog met duizenden naar de Franse havenstad.

Bovendien krijgen de fans van Die Diva vom Main van de Amsterdamse authoriteiten de vrijheid om zich door de stad te kunnen bewegen. Dat nodigt uit tot een ‘luidruchtig Europees feest’. De heenwedstrijd van de achtste finale vindt plaats om 21:00 uur. Op diezelfde avond neemt AZ het in eigen huis op tegen Tottenham Hotspur.

