Jan Joost van Gangelen mist ‘joie de vivre’ bij Ajax

Het gaat zondagavond in het televisieprogramma Dit was het Weekend van ESPN over de spelopvatting van Ajax. Presentator Jan Joost van Gangelen vraagt zich af of de spelers van de koploper überhaupt enige spelvreugde ervaren op het veld en suggereert dat dat niet het geval is.

Ajax won zondag door een doelpunt van Kenneth Taylor met het kleinst mogelijke verschil van Almere City (0-1). Het elftal van Francesco Farioli heeft met nog tien speelrondes voor de boeg liefst acht punten meer dan achtervolger PSV en kan de landstitel zodoende al ruiken. Het spel van de Amsterdammers hield tegen Almere City echter niet over.

“Ik dacht het eerste kwartier dat ik ESPN Kazachstan had aangezet”, zegt analist Kenneth Perez gekscherend, om duidelijk te maken dat het niveau van de wedstrijd ondermaats was. Van Gangelen en collega-analist Kees Kwakman moeten lachen om die opmerking van Perez, waarna de Deen eraan toevoegt: “Maar dan de tweede divisie van Kazachstan”

Perez vervolgt op serieuzere toon: “Het was van beide kanten heel moeilijk om naar te kijken. We hebben vaker gezegd: Ajax vindt toch een manier om de wedstrijd te winnen. Deze wedstrijd verdiende helemaal niks.”

Van Gangelen vraagt zich vervolgens af of de spelers van Ajax überhaupt plezier beleven aan het betrekkelijke sobere spel dat tegen Almere City op de mat werd gelegd. “In het laatste halfuur gooien ze Henderson er nog bij voor een aanvaller (Steven Berghuis, red.)… De ‘joie de vivre’, oftewel de levens- en spelvreugde (in het Frans, red.): zou je daar als speler ook echt van kunnen genieten?”, luidt de suggestieve vraag van de presentator.

Perez denkt dat dat wel degelijk het geval is. “De spelers van Ajax halen hun plezier uit hele andere dingen dan waar Ajax-spelers vroeger hun plezier uit haalden”, legt de oud-voetballer uit. “Vroeger haalden Ajax-spelers plezier uit het maken van mooie acties. De spelers nu halen plezier uit het zo moeilijk mogelijk maken van de tegenstander en het winnen van wedstrijden. Straks kijken ze naar de ranglijst en denken ze: oh, wij staan acht punten voor. Dat is toch wel even lekker! En ze worden lachend kampioen.”

