Belgische media duiken op pijnlijk moment voor Mika Godts, die voor woede zorgt bij ploeggenoot

was in de voorgaande twee competitieduels belangrijk voor Ajax, maar slaagde er zondagmiddag op bezoek bij Almere City niet in zijn stempel te drukken. Dat is in zijn thuisland niet onopgemerkt gebleven. Belgische media zagen Godts in de slotseconden van de eerste helft een grote kans om zeep helpen. leek er een stuk beter voor te staan, maar de Belg ging voor eigen succes. Zijn inzet belandde in het zijnet.

Godts beleeft dit seizoen zijn definitieve doorbraak in de hoofdmacht van Ajax en is de afgelopen maanden regelmatig belangrijk geweest voor zijn ploeg. Zo ook in de recente thuiswedstrijden tegen Heracles Almelo en Go Ahead Eagles. Godts opende tegen Heracles de score en verzorgde een week later tegen Go Ahead Eagles de assist voor de openingstreffer van Brian Brobbey. De Belg kreeg zondag op bezoek bij Almere City opnieuw de kans om Brobbey in kansrijke positie te brengen, maar besloot om voor zijn eigen kans te gaan. Zijn inzet belandde echter in het zijnet. Typerend voor het optreden van Godts, die nog wel veelbelovend aan de wedstrijd was begonnen.

“Een uitstekende zaak kon Ajax doen in de Eredivisie. Won de Amsterdamse club, dan konden ze acht punten uitlopen op hun concurrent PSV, die het zaterdag naliet om te winnen. Ajax begon meteen met een knal aan de partij. Na acht minuten trof Taylor al raak na prima voorbereidend werk van Godts, die in de basis verscheen”, zo schrijft Het Laatste Nieuws. Godts slaagde er echter niet in zijn goede start een passend vervolg te geven. “Hij kende nadien een moeilijke namiddag. Een actie vlak voor de pauze waarbij hij vruchteloos voor eigen succes ging en zo de woede op de hals haalde van spitsbroer Brobbey, was tekenend voor zijn wedstrijd. Hij werd tien minuten na de pauze naar de kant gehaald”, zo klinkt het.

Wie dacht dat Ajax na de vroege openingstreffer van Taylor wel even zou gaan afrekenen met Almere City, kwam bedrogen uit. De Amsterdammers verschenen in het vervolg van de wedstrijd nog maar weinig voor de neus van Almere City-doelman Nick Bakker. De grote kans voor Godts in de slotseconden van de eerste helft ontstond dan ook vanuit het niets. Godts nam een lange bal van zijn sluitpost Matheus goed mee en had Brobbey vervolgens aan het werk moeten zetten, maar ging dus voor eigen succes. Dat zag ook Sporza. “Godts kreeg bij Ajax een basisplaats, maar kende een moeilijke namiddag. Een actie vlak voor de pauze waarbij hij vruchteloos voor eigen succes ging en zo de woede op de hals haalde van spitsbroer Brobbey, was tekenend voor zijn wedstrijd”, sluit dat medium zich aan bij de collega’s van HLN.

Ondanks matig voetbal ‘torenhoog favoriet’ voor de titel

Het besluit van Godts om voor eigen kans te gaan en daarmee een grote kans op de 0-2 om zeep te helpen, kwam Ajax uiteindelijk niet duur te stuun. Het vroege doelpunt van Kenneth Taylor bleek in Almere voldoende voor de zege. Van harte kwam die echter niet tot stand. “Begin dit jaar durfden ze niet te dromen, nu staat Ajax plots moederziel alleen aan de leiding. Op kousenvoeten klom de ploeg uit Amsterdam naar de leidersplaats en dikte het zijn bonus op het blunderende PSV tot acht punten. Zondag zette het weer een belangrijke nieuwe stap dankzij een zege tegen hekkensluiter Almere City, maar op cruise control was het allerminst voor Godts en co”, zo schrijft Sporza. “Op een paar weken tijd van achtervolger tot torenhoog favoriet voor de titel. Hoewel het voetbal van Ajax nog steeds een doorn in het oog is van de vele Amsterdamse voetbalromantici, blijkt de no-nonsensementaliteit van trainer Farioli wel uiterst effectief.”

Ook HLN zag Ajax, ondanks een zeer matig optreden, uitstekende zaken doen in de titelstrijd. “De schoonheidsprijs zal Ajax niet winnen na deze partij, maar het zal hen worst wezen. Door de krappe zege doen ze wel een uitstekende zaak in het klassement. De kloof op hun eerste achtervolger PSV bedraagt intussen al acht punten”, zo klinkt het.

