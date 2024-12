Emotionele Ihattaren na eerste goal: ‘Zij is mijn alles’

was vrijdagavond voor het eerst trefzeker sinds zijn terugkeer op de voetbalvelden. De aanvallende middenvelder benutte in de blessuretijd een strafschop op bezoek bij sc Heerenveen (1-1) en droeg zijn doelpunt vervolgens op aan zijn moeder.

Nadat hij in maart was vertrokken bij Slavia Praag, zat Ihattaren maanden zonder club. In die tijd heeft hij heel hard aan zijn mentale gezondheid gewerkt, daar hij in een heel diep dal zat na het verlies van zijn vader eind 2019. In september werd hij gepresenteerd door RKC Waalwijk. Nadat hij ruim een week later zijn rentree maakte op de Nederlandse velden, wist Ihattaren vrijdag voor zijn eerste treffer te tekenen.

Na zijn doelpunt riep Ihattaren heel hard één woord naar de camera: “Mama.” In gesprek met ESPN legt de middenvelder dit uit. “Ik denk op elk moment aan haar. Alles wat ik doe, doe ik met haar, voor haar. Ze is mijn alles, man. Het klinkt cliché, maar het zit bij mij heel diep.”

Ook voor de camera van NOS wordt Ihattaren naar het moment gevraagd. “Mama, ja natuurlijk”, antwoordt de voormalig speler van PSV en Ajax wanneer gevraagd of dat inderdaad was wat hij riep. “Elke ochtend wakker worden, staat er ontbijt klaar, zo veel liefde… Ze weet wat ik heb moeten doorstaan en ze heeft me gesteund en alles”, geeft de middenvelder aan, waarna hij volschiet. “Ik ben gewoon heel erg blij. Ik ben vooral trots, dankbaar en ik hoop dat ik deze lijn kan doortrekken.”

