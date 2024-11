Ihattaren bezorgt RKC Waalwijk in slotfase punt tegen sc Heerenveen

Met een 1-1 gelijkspel tegen RKC is sc Heerenveen tegen pijnlijk puntverlies aangelopen. Lang leek sc Heerenveen in eigen huis op een overwinning tegen RKC af te stevenen na een doelpunt van . Bij het sluiten van de markt kregen de Waalwijkers echter een penalty, die door overtuigend werd benut.

Bij sc Heerenveen komt de positie van Robin van Persie steeds meer ter discussie te staan. Tegen Feyenoord maakten de Friezen vorige week geen schijn van kans, waardoor er in uitwedstrijden nog steeds geen enkel punt werd gepakt. Tegen de hekkensluiter maakte de 41-jarige trainer een ingrijpend besluit, want na zes wedstrijden onder de lat moest Andries Noppert weer op de bank plaatsnemen. Ook bij RKC vond een keeperswissel plaats: nadat Joey Kesting vorige week zijn debuut in het betaald voetbal maakte, stond Jeroen Houwen gewoon weer onder de lat.

Artikel gaat verder onder video

De 28-jarige doelman reageerde eenmaal goed op een lange bal van de opponent, maar had verder weinig te doen. Voor zijn collega aan de andere zijde gold dat eveneens. Het felle RKC kende een goede beginfase en oefende enige dreiging uit, maar de pogingen van de Waalwijkers werden geblokt door de Friese defensie. In voetballend opzicht had Mickey van der Hart wel de nodige werkzaamheden, welke hij naar behoren vervulde. Door een gebrek aan creativiteit, felheid en nauwkeurigheid was het middenveld echter vaak het eindstation. Zodoende ontspon zich een saaie wedstrijd, waarin beide ploegen met evenveel balbezit, een handvol aardige acties en evenveel goede schotpogingen (0) ongeveer gelijkwaardig waren. De inzetten van Roshon van Eijma en Smans vormden in deze fase de letterlijke en figuurlijke ‘hoogtepunten’

Na verloop van tijd namen de aanvallende intenties van de thuisploeg iets toe. Na een hoge voorzet van Jakob Trenskow deed Alireza Jahanbakhsh het net trillen, maar de oud-Feyenoorder raakte slechts het zijnet. Even later leverde een voorzet van de Deen wel een doelpunt op. Zijn lage pass werd door Liam van Gelderen ongelukkig van richting veranderd, waarna de bedrijvige Smans goed voor zijn man kroop en de openingstreffer kon binnentikken. Het was gelijk het laatste moment voor de 24-jarige buitenspeler, die zich bij zijn actie blesseerde. Vervolgens hobbelde de wedstrijd langzaam richting het rustsignaal, alhoewel Ion Nicolaescu nog een grote kans miste om de Friese voorsprong te vergroten.

De Moldavische spits kreeg ook in de tweede helft een goede mogelijkheid na een actie van Jahanbakhsh, maar schoot de bal rakelings voorlangs. Kort daarvoor had Ilias Sebaoui met een handige inzet reeds de paal geraakt. De nodige aanvallen waren echter al voorbij voordat ze goed en wel begonnen waren, want goed was het spel nog steeds allerminst.

RKC deed ondertussen goed mee, maar door onhandige overtredingen, buitenspelmomenten en een eveneens gebrekkige passing ontstond er geen gevaar voor het doel van de opponent. Hoezeer de ploeg het in de slotfase ook probeerde, een treffer leek er niet in te zitten. Tot minuut 90, toen RKC plotsklap een penalty kreeg. Bij een kopduel tussen Michiel Kramer en Olivier Braude kreeg de kleine back de bal ongelukkig tegen de hand, waarna Ihattaren met cadeautje met beide handen uitpakte en zijn eerste Waalwijkse treffer maakte. Zo komt RKC op gelijke hoogte met Almere City, terwijl sc Heerenveen steeds meer naar beneden moet kijken.