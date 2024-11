ESPN-journalist 'aangereden' op snelweg: ‘Het is een wonder dat ik hier ben aangekomen’

Milan van Dongen kende vrijdagavond een turbulente heenreis naar het Abe Lenstra Stadion, waar de journalist namens ESPN aanwezig is bij de wedstrijd tussen sc Heerenveen en RKC Waalwijk. Van Dongen geeft bij De Voetbalkantine aan dat het ‘een wonder’ is dat hij is aangekomen.

“Het is overigens een wonder dat ik hier ben aangekomen, want ik ben net nog aangereden op de snelweg. Ik ben echt nét binnen. Ik werd vanachter aangetikt, het nummerbord moesten we nog even zoeken”, zegt de journalist met enig gevoel voor sarcasme.

‘Je zult het niet geloven’

Van Dongen geeft vervolgens een saillant detail van het verhaal. “Je zult het niet geloven, maar ik werd aangereden door een agent in burger, dus die kon de file tegenhouden en gewoon het nummerbord oprapen”, gaat de journalist van ESPN verder.

De 36-jarige sportpresentator is zonder kleerscheuren aangekomen bij het stadion van Heerenveen, waar de thuisploeg het vrijdagavond opneemt tegen hekkensluiter RKC.

