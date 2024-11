Pijnlijk: Sanne van Dongen zegt ‘sorry’ tegen Oskar Zawada in tenenkrommend interview

Een opmerkelijk moment zaterdagavond bij ESPN na afloop van Heracles Almelo - RKC Waalwijk (2-2). Presentatrice Sanne van Dongen verontschuldigde zich namelijk tegenover RKC-spits voor haar slechte Engels.

Zawada bezorgde RKC zaterdag met een doelpunt in blessuretijd een zwaarbevochten punt op bezoek bij Heracles. De Poolse spits verscheen meteen na het laatste fluitsignaal voor de camera van ESPN bij Van Dongen en analist Anco Jansen. “Anco en ik hadden het er net over: we hebben vier wedstrijden in één wedstrijd gezien. Snap je wat we bedoelen als we dat zeggen?”, was de openingsvraag van Van Dongen aan Zawada in het Engels.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Heracles geeft overwinning op hekkensluiter RKC in 94ste minuut compleet uit handen

De aanvaller van RKC antwoordde met ‘nee’. Van Dongen probeerde vervolgens in het Engels uit te leggen wat zij bedoelde, maar kwam er niet uit: “Because, on one hand… One time in the game, sorry...” Van Dongen gaf vervolgens aan dat zij zich ‘soms moet concentreren als zij van het Nederlands naar het Engels switcht.

“Er waren momenten in de wedstrijd dat we dachten: RKC gaat in duizend jaar niet scoren”, vervolgde de presentatrice. “En er waren momenten dat we dachten: oh, RKC verdient het om een punt te pakken. Begrijp je nu wat ik bedoel?”

“Ja, absoluut”, bevestigde Zawada ditmaal. “Ik kan hetzelfde zeggen. In de eerste helft zaten we nog in de bus en speelden we vreselijk. Het was een erg slechte eerste helft. Over het algemeen was het geen goede wedstrijd van ons, maar ik denk dat het goed is dat je ondanks dat een resultaat behaalt. Een groot compliment aan de invallers, want ze hadden een geweldige impact.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jeroen Elshoff meldt woede-uitbarsting bij Oranje: ‘U krijgt het niet in beeld te zien’

Een woede-uitbarsting bij Oranje, in de slotfase van de wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina.