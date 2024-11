Heracles geeft overwinning op hekkensluiter RKC in 94ste minuut compleet uit handen

Heracles Almelo heeft niet gewonnen van hekkensluiter RKC Waalwijk. De ploeg van Henk Fraser redde op de zaterdagavond in Almelo ternauwernood een puntje. Even leek de uitploeg te gaan verliezen, maar in de 94ste minuut was daar de gelijkmaker van Zawada. Het werd 2-2 in het Erve Asito.

RKC Waalwijk is vooralsnog een beetje het lachertje van de Eredivisie. Het wil allemaal nog niet echt lukken voor de Waalwijkers. Henk Fraser staat nog altijd aan het roer bij de club in het noorden van Brabant. Mohamed Ihattaren werd enkele maanden geleden aangetrokken, maar hij heeft nog geen basisplaats weten te bemachtigen in het team.

Artikel gaat verder onder video

De hekkensluiter van de Eredivisie ging op zaterdagavond op bezoek in Almelo, bij Heracles. Onder leiding van aanvoerder Brian De Keersmaecker loopt het allemaal wel aardig daar. Zeker in het eigen Erve Asito sprokkelen de mannen van Edwin van de Looi behoorlijk wat punten bij elkaar. Heracles wist voorafgaand aan het duel met RKC tot dertien punten te komen. RKC zelf behaalde er niet meer dan vijf.

In de 30e minuut brak Heracles Almelo de ban. Luka Kulenovic kopte de bal knap in de linkerhoek, buiten het bereik van Joey Kesting. De VAR keek nog even naar een mogelijke handsbal. Het was een zuivere handsbal, maar de goal werd in orde bevonden. Het was een goede afspiegeling van de verhoudingen in de eerste helft. RKC Waalwijk had bijna niets te vertellen in het eerste bedrijf. De Keersmaecker schoot eerder ook al op doel, maar toen kon de doelman van de uitploeg de bal wel uit de hoek tikken.

Het spelbeeld was veelzeggend in Almelo. Heracles had de bal en RKC kwam er nauwelijks doorheen. De thuisploeg is eigenlijk geen moment in gevaar gekomen. Tot in de tweede helft. RKC begon de tweede helft prima, met een doelpunt. Richard van der Venne schoot de bal van twintig meter afstand knap in de bovenhoek, tot groot enthousiasme van de meegereisde uitsupporters. En zo stond het, geheel tegen de verhoudingen in, 1-1.

In de 80e minuut kreeg Heracles een penalty vanwege een enorm knullige handsbal van RKC. Jizz Hornkamp, terug van een blessure, schoot de bal feilloos binnen. Zo eindigde de wedstrijd in 2-1. In de 94ste minuut werd het nog 2-2. Zawada kon twee minuten voor tijd nog de gelijkmaker binnentikken. Zo eindigde de wedstrijd gelijk.