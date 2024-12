PSV-icoon vernietigt Ihattaren: ‘Te theatraal, te pathetisch, te nep’

Ronald Waterreus heeft ‘een hard hoofd’ in een comeback van . De oud-voetballer van PSV was afgelopen weekend voor het eerst van waarde bij RKC, maar heeft volgens Waterreus nog een lange weg te gaan, zo schrijft hij in zijn column voor De Limburger.

De carrière van voormalig PSV-wonderkind Ihattaren leek voorbij, na mislukte avonturen bij Ajax, Juventus, Sampdoria, Samsunspor en Slavia Praag. RKC Waalwijk gunde de middenvelder en nieuwe kans en bood hem een contract aan tot het einde van het seizoen. Afgelopen vrijdag opende Ihattaren zijn rekening namens de Waalwijkers met een verzilverde strafschop op bezoek bij sc Heerenveen (1-1).

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ihattaren krijgt plots een veeg uit de pan: 'Je ziet die rolletjes gewoon hangen'

“Wie weet zeggen we straks wel dat zijn doelpunt in het Abe Lenstra Stadion de officiële aanzet is geweest van zijn comeback als voetballer en zien we hem de komende jaren alsnog schitteren in Camp Nou en Old Trafford”, schrijft Waterreus. “Ik heb er een hard hoofd in”, vervolgt de oud-doelman van PSV direct.

© Imago

‘Ihattaren heeft tien ponden kaas te veel aan zijn lichaam bungelen’

“Het is hem dus zeker gegund, eindelijk weer eens positief in de spotlights staan, ook al is dit ‘slechts’ namens RKC. Alleen: zelfs na zo’n voor hem mooi moment kan ik maar moeilijk naar die jongen kijken wanneer hij na afloop voor de camera staat. Hoe kan het, denk ik dan, dat een speler van 22 jaar na maanden van training nog steeds zeker tien ponden kaas te veel aan zijn lichaam heeft bungelen?”, haalt Waterreus vervolgens uit.

Ihattaren wekt volgens Waterreus de indruk dat hij zichzelf groter vindt dan RKC. “Het is me te theatraal, te pathetisch, te nep zo u wil. Mijn advies aan hem zou zijn: zorg eerst nou eens dat je echt fit wordt, je in de basis speelt bij RKC, tien doelpunten maakt en zo zorgt voor handhaving met die club”, sluit de zevenvoudig Oranje-international af.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hugo Borst heeft plots kritische boodschap voor moeder van Mohamed Ihattaren

Karim El Ahmadi en Hugo Borst zijn kritisch op Mohamed Ihattaren.