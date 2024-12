Ihattaren krijgt plots een veeg uit de pan: 'Je ziet die rolletjes gewoon hangen'

Valentijn Driessen is niet onder de indruk geraakt van . Vrijdag bepaalde de aanvaller van RKC Waalwijk via een strafschop de eindstand op 1-1 in het uitduel met sc Heerenveen.

Ihattaren bedankte zijn moeder na zijn doelpunt door ‘mama’ te roepen en liet zijn emoties de vrije loop in een interview met de NOS. Driessen heeft er echter weinig sympathie voor. “Ik ben er gewoon niet zo van. Ik zie Ihattaren voetballen en iedereen is helemaal gelukkig omdat hij heeft gescoord. Ja, een penalty bij Heerenveen… Kom op, waar gaat het over?”, vraagt de chef voetbal van De Telegraaf zich af in de podcast Kick-Off.

“Ik zie Ihattaren voetballen en denk: doe wat aan dat lichaam man, aftrainen. Het ziet er gewoon niet uit”, haalt de journalist uit. “Op dit moment is het gewoon onmogelijk dat hij meer dan een half uur op topniveau kan spelen. Je moet gewoon sneller toewerken naar algemene fitheid, want je ziet die rolletjes gewoon hangen. Het hoort topsport te zijn. Als je dan het verschil maakt door een penalty die je krijgt en niet met het spel…”

“Het lijkt allemaal wel een soort revalidatieoord bij RKC”, vervolgt Driessen, die verder niet uitweidt over die bewering. “Een tijdje wordt er dan niet gevoetbald en dan verwacht je wel een andere Mo Ihattaren te zien, maar die zie ik nog niet.”

