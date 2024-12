Leo Oldenburger begint interview met lief compliment aan Michiel Kramer

stond vrijdagavond zijn strafschop af aan en kan daardoor op complimenten rekenen van Leo Oldenburger. De commentator van ESPN interviewde de RKC-spits na afloop en begon het vraaggesprek met een groot compliment.

RKC hield door een benutte strafschop van Ihattaren in de slotfase een punt over aan het duel met sc Heerenveen (1-1). Normaliter neemt Kramer de penalty’s bij de Waalwijkers, maar ditmaal gunde hij de kans aan Ihattaren. Het gevallen toptalent schoot de bal zuiver in de rechteronderhoek en bezorgde RKC een punt.

Oldenburger begint zijn interview met Kramer met een compliment. “Wat ben je eigenlijk een sociaal mens!”, zegt de commentator van ESPN. Kramer glundert: “Ja! Dat ben ik inderdaad wel.” Oldenburger doet er een schepje bovenop: “Het valt nu ook echt zo op!”

De spits van RKC doet zijn uitleg: “Als je een bal afgeeft valt dat ineens op, ja. Ik vind dat je het grotere plaatje moet zien. Mo is van een hele verre reis gekomen. Hij is nog steeds bezig om fitter te worden en van waarde te zijn voor RKC, daar werkt hij hartstikke hard voor. Met dit gebaar hoop ik dat hij steeds fitter en belangrijker wordt. Een klein steuntje in de rug. Ik moet het zelf niet groter maken, het is niet meer dan normaal dat ik die bal geef”, sluit Kramer af.

