Ferdinand kraakt ‘slecht excuus’ van Slot over lange ballen: ‘Er is meer dan tiki-taka’

Voormalig voetballer en analist Rio Ferdinand heeft op zijn YouTube-kanaal hard uitgehaald naar de excuses van Arne Slot over het spel van de tegenstanders van Liverpool. De manager van The Reds gaf eerder aan dat zijn team moeite heeft met de lange bal die veel teams spelen. Ferdinand vindt het een slecht excuus en benadrukt dat Liverpool moet leren omgaan met verschillende speelstijlen.

De kritiek van Ferdinand komt op een moment dat Liverpool in zwaar weer verkeert. De ploeg van Slot verloor de laatste vier wedstrijden in de Premier League en staat momenteel op de zevende plaats. De manager gaf aan dat zijn ploeg het moeilijk heeft, omdat veel tegenstanders de lange bal hanteren. Volgens Ferdinand is dat echter geen valide argument. "Het is een slecht excuus als je zegt dat teams op een andere manier zijn gaan spelen", aldus het Manchester United-icoon. "Waarom praat hij zoveel? Het excuus dat teams de lange bal spelen… Er zijn allerlei manieren van voetbal. Er is meer dan tiki-taka. Je kunt ook op hele andere manieren winnen. Ik vind het grappig. Als je zoals Arsenal scoort uit standaardsituaties en je wint wedstrijden en titels, wie boeit dat dan nog?"

Ferdinand geeft de ploeg van Slot ook nog advies "Als teams de lange bal spelen, moet je zorgen dat je die eerste bal wint en dat je middenvelders in de buurt zijn om de tweede bal te kunnen winnen." De tweede bal winnen is volgens de oud-verdediger een van de belangrijkste dingen in de Premier League. "Er wordt nu van ze gevraagd om daar een manier op te vinden en hij kan niet zeggen dat dat lukt op dit moment. Dan moet je iets anders zoeken." Ferdinand beaamt wel dat het prettig is dat Slot open is over de problemen van zijn ploeg. "Maar als Liverpool-fan moet je je nu toch afvragen waarom hij dit zegt."

Ferdinand: "Daar moet je mee dealen"

Ferdinand vindt dat Liverpool, met spelers als Virgil van Dijk en Ibrahima Konaté, moet kunnen omgaan met verschillende speelstijlen. "Daar moet je mee dealen. Je hebt de beste spelers van de wereld. Je hebt Virgil van Dijk en Ibrahima Konaté, twee van de beste centrumverdedigers ter wereld. Je hebt twee vleugelverdedigers waar je een fortuin aan hebt uitgegeven. Je moet daar maar mee dealen. Of je moet je aanpassen en een manier vinden waarop je er wel mee kunt dealen."

Ferdinand hekelt transferbeleid Liverpool

Naast de kritiek op de excuses van Slot, heeft Ferdinand ook vragen bij het transferbeleid van Liverpool. Hij vindt het vertrek van Luiz Diaz geen goede beslissing was. "Luiz Diaz vertrekt. Ik denk dat dat niet goed gehandeld is. Hij is een geweldige speler. Hij mocht vertrekken, maar hebben ze hem vervangen met iets beters? Is Cody Gakpo beter? Dat lijkt me niet", besluit hij.