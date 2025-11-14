Ronald Koeman is kritisch op zijn eigen spelers na de wedstrijd tussen Polen en Nederland. De bondscoach van het Nederlands elftal vindt dat zijn spelers niet goed handelden voorafgaand aan het enige doelpunt van Polen.

In de 43ste minuut liep Memphis Depay zich tot tweemaal toe vast op de helft van Polen. Daardoor kon Polen uitbreken. In de omschakeling verstuurde Robert Lewandowski een fraaie steekpass aan Piotr Zielinski, die op het doel van Bart Verbruggen af kon. Met een laag schot, door de benen van Verbruggen, zette hij Polen op voorsprong.

Artikel gaat verder onder video

Op sociale media werd Depay bekritiseerd om zijn balverlies, terwijl Pierre van Hooijdonk ook wees naar Van Dijk. "Als Lewandowski de bal krijgt, moet Van Dijk het gat dichtlopen. Dan is er niks aan de hand. Hij blijft staan, maar daar is helemaal niemand en daar komt niemand. Dan is het gewoon één-tegen-één. Dit is gewoon heel slecht verdedigd", zei de analist van de NOS.

Van Hooijdonk zei na het interview van Koeman dat er ‘toch een beetje stoom uit de oortjes’ kwam bij de bondscoach. Koeman wilde geen ‘zwarte piet’ toeschuiven, maar noemde toch wat namen. Hij schrok bijvoorbeeld van de levensgrote kans die Zalewski al na een minuut kreeg. “Ja, ik heb de beelden teruggezien. Jurriën zit met Lewandowski half in gevecht, dacht ik, en bij Lutsharel komt nummer 21 (Zalewski, red.) voor hem, terwijl hij dan moet sluiten.”

Wat ging er mis bij de 1-0?

“Ik heb inmiddels ook het tegendoelpunt teruggezien”, zei de bondscoach. “Als je het hele beeld hebt, dan sta je achterin vijf tegen twee. Ik wil niet constant de zwarte piet bij iemand leggen, maar er zijn meerdere spelers die nu niet doen wat je moet doen. Het mag nooit zo zijn dat je met vijf mensen achterin, ten opzichte van twee aanvallers, toch iemand alleen voor de goal laat komen. Dan gebeuren er dingen die niet mogen. Dan moet je beter verdedigen. Of korter zitten, of de binnenkant verdedigen – in het geval van Lutsharel. Maar ook dat Virgil misschien moet doordekken op Lewandowski. En niet Timber, die gaat helemaal weg uit zijn positie. Dus het is niet zo dat één speler tekortschiet; we schieten daar met vier, vijf man tekort ten opzichte van twee spelers.”

“Dit mag never nooit. Op dit niveau moet dat bij ons beter staan. Je kunt een keer verslagen worden door een actie, of doordat je te veel mensen voor de bal hebt. Maar als je al genoeg, eigenlijk zelfs te veel, mensen achter de bal hebt, mag dit helemaal niet. Misschien komt het daardoor ook. Dan wordt er vaak naar elkaar gekeken: ga jij, ga ik, ik niet, jij niet… Dat was gewoon een heel slechte manier van verdedigen”, moest Koeman toegeven.