Henderson doet boekje open over toekomst bij Ajax

weet nog niet of hij ook volgend seizoen het shirt van Ajax draagt, zo vertelt hij in gesprek met ESPN. De Engelsman heeft nog niet besloten wat hij zelf wil doen en is er ook van afhankelijk of de club met hem verder wil.

Henderson maakte in de in januari 2024 de overstap van het Saudische Al-Ettifaq naar Ajax, waar hij een van de grootverdieners werd. Hoewel de Amsterdammers hem afgelopen zomer liever kwijt dan rijk waren in een poging in het salarishuis te snijden, ging de Engelsman nergens heen. Dit seizoen was Henderson een belangrijke schakel op het middenveld bij Ajax, dat de landstitel in de slotfase van de Eredivisie toch nog aan PSV moest laten.

Na afloop van de laatste wedstrijd van het seizoen, tegen FC Twente (2-0), wordt Henderson gevraagd naar zijn toekomst bij de club. “Ik denk niet dat het vandaag om mij draait, maar om het team. Wat we dit seizoen hebben gedaan. Daar ben ik heel trots op”, begint de aanvoerder. “Volgend seizoen? We zullen het moeten afwachten.”

Ajax moet knopen doorhakken

De keuze daarvoor ligt niet alleen bij Henderson, zo maakt hij duidelijk. “De club moet keuzes maken. Niet alleen over mij, maar ook over andere spelers”, legt de middenvelder uit. “We zullen op een gegeven moment met de club moeten spreken om te kijken wat ze willen doen, de financiële situatie. Kijken wie ze willen dat er blijft en wie niet. Ik wil nu gewoon een beetje uitrusten, m’n hoofd laten kalmeren, hopelijk met de nationale ploeg op pad en daarna een echte vakantie.”

