Wim Kieft komt met héél ander geluid over spitsen van Ajax

en waren afgelopen seizoen de spitsen die Ajax bijna aan een landstitel hielpen. Over beide aanvallers wordt wel eens lacherig gedaan, maar daar gaat Wim Kieft niet in mee. Hij ziet eerder 'een luxeprobleem'.

Voor beide diepe aanvallers was het afgelopen seizoen teleurstellend, maar wel om andere redenen. Ajax liep natuurlijk op een haar na het kampioenschap mis, iets waar vooral Weghorst het zichtbaar moeilijk mee had. Voor Brobbey gold vooral dat hij cijfermatig absoluut niet kon overtuigen (vier doelpunten, drie assists, t.o.v. achttien doelpunten en negen assists in evenveel wedstrijden het seizoen ervoor), terwijl Weghorst juist heel graag meer minuten had gemaakt. Uiteindelijk scoorde laatstgenoemde tien keer en gaf hij twee assists in 1079 Eredivisieminuten, waardoor hij elke negentig minuten die hij kreeg bij een doelpunt betrokken was.

Dat Ajax daardoor Weghorst wil behouden, staat buiten kijf. De kwestie rond Brobbey is wat meer gecompliceerd. De 23-jarige spits werd in 2022 voor 16,35 miljoen teruggehaald van RB Leipzig en vertegenwoordigt dan ook een flinke som in marktwaarde. Brobbey heeft nog een contract tot 2027. Kieft schrijft in zijn column in De Telegraaf wat Ajax met zijn spitsen moet doen. "Bij Brobbey kunnen ze na zijn dramatische seizoen denken van: verkopen aan de eerste de beste. Of ze houden vertrouwen in hem, hopen op een revival om hem dan eventueel na het WK 2026 voor de hoofdprijs van de hand te doen." Alex Kroes zit mogelijk in hetzelfde dubio.

Kieft is als voormalige spits in ieder geval gecharmeerd van Weghorst. "Ajax kan sowieso met hem door. Als Weghorst in de basis mag starten, prikt hij er in een seizoen ook zo twintig in." Dan doet Kieft een uiterst opvallende uitspraak, gezien het afgelopen seizoen van Brobbey. "Ajax heeft in feite een luxeprobleem."

Heeft Ajax een luxeprobleem in de spits? Laden... 56.5% Ja, in theorie heeft Ajax twee goede spitsen. 13% Nee hoor, Brian Brobbey moet veelal starten, die moet nog geld opleveren. 30.4% Nee hoor, Wout Weghorst is momenteel een betere spits dan Brian Brobbey. 23 stemmen

