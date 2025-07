Grote naam ontbreekt in wedstrijdselectie Ajax voor ontmoeting met Celtic

Ajax werkt het oefenduel met Celtic donderdag af zonder . De boomlange spits kampt volgens Johan Inan met een lichte blessure. en Kenneth Taylor krijgen vanavond ook nog geen minuten, zij moetn nog topfit raken.. Raúl Moro staat overigens opnieuw in de basis.

Weghorst speelde de hele wedstrijd tegen PAOK Thessaloniki (2-1), maar zit donderdag niet bij de selectie. Het is nog niet bekend waaraan de spits een blessure heeft opgelopen. Brian Brobbey vervangt hem in de spits. Eerder in de voorbereiding raakte ook Josip Sutalo geblesseerd. Hato maakt ook geen minuten: John Heitinga gaf aan dat dat pas in het volgende duel kan gebeuren.

Vitezslav Jarov staat op doel voor de Amsterdammers, terwijl Aaron Bouwman weer zijn opwachting maakt als jonge centrale verdediger. Hij vormt een duo met Youri Baas, terwijl Anton Gaaei en Owen Wijndal de backs van dienst zijn. Op het middenveld spelen Youri Regeer, Jorthy Mokio en Davy Klaassen. Taylor is dus nog niet fit genoeg om in actie te komen.

Steven Berghuis speelt donderdagavond als rechtsbuiten, terwijl Brobbey weer de diepste aanvaller is. Op de linkerflank zien we de nieuwe miljoenenaanwinst: Moro speelt weer vanaf het begin, de Spanjaard waar Ajax bijna tien miljoen euro voor neerlegde. Het duel tegen Celtic maakt deel uit van de Como Cup en is vanaf 20.30 te zien bij Ziggo Sport.

