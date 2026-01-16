Robin van Persie haalt vrijdagmiddag op zijn persconferentie uit naar de media. De trainer van Feyenoord hekelt de volgens hem 'onjuiste' berichtgeving van Mikos Gouka en het Algemeen Dagblad over de nieuwe blessure van rechtsback . Gouka komt op X echter met een duidelijke reactie.

Na een absentie van twee maanden keerde Read afgelopen weekend tegen sc Heerenveen (2-2) terug bij Feyenoord. De rechtsback moest zich in de slotfase van het duel in Friesland echter laten vervangen. Inmiddels is duidelijk dat hij opnieuw last heeft van zijn hamstring en vermoedelijk pas in maart zijn rentree kan maken. Feyenoord-watcher Gouka van het Algemeen Dagblad schreef eerder deze week dat Van Persie in Heerenveen het advies van zijn medische staf in de wind had geslagen. Die zouden namelijk hebben geadviseerd om de rechtsback na iets meer dan een uur spelen naar de kant te halen.

Van Persie waarschuwt Feyenoord-fans: 'Geloof niet alles dat er staat'

Van Persie zegt vrijdag: "Ik heb het stuk van Mikos gelezen. Dat klopt niet, dat stuk. Feitelijk onjuist", aldus de trainer. "Iedere keuze, zéker als iemand terugkomt, maken wij in samenspraak met elkaar. Dat is nu niet anders gebeurd." Later zegt Van Persie: "Ik vind wel, persoonlijk, dat als je zo'n stuk opschrijft, dan moet je wel alle feiten op een rijtje hebben. Als je die niet hebt, dan heb je op mij niet per se invloed, maar blijkbaar dus wel op een gedeelte van onze supporters. Dus gelijk ook een oproep aan onze supporters: geloof niet alles dat er staat."

Gouka reageert op verwijten Van Persie: 'Bronnen vertellen nog steeds...'

Gouka blijft echter bij zijn artikel, zo blijkt uit een reactie van de journalist op X. "Stel dat iedereen bij Feyenoord het zondag een goed idee vond om Read na twee maanden afwezigheid de hele wedstrijd te laten spelen - diverse bronnen vertelden en vertellen nog steeds van niet - dan kun je beter een nieuwe medische staf halen dan een nieuwe verdediger", schrijft Gouka op het sociale medium.