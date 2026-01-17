Kees Kwakman gelooft niets van de uitleg van Robin van Persie over de blessure van . De trainer van Feyenoord gaf aan dat hij het advies van de medische staf niet in de wind had geslagen door de verdediger tegen Heerenveen (2-2) de hele wedstrijd te laten staan.

Read keerde tegen Heerenveen terug in de basis, nadat een hamstringblessure hem sinds begin november aan de kant hield. De rechtsback moest zich in blessuretijd laten vervangen met een nieuwe hamstringblessure, die hem tot maart aan de kant zal houden. Mikos Gouka schreef dinsdag in het Algemeen Dagblad dat Van Persie het advies had gekregen van de medische staf om Read na ongeveer een uur te wisselen, maar dat de trainer hier niet naar luisterde.

Artikel gaat verder onder video

Op de persconferentie van vrijdag besloot Van Persie op deze aantijgingen te reageren. De oefenmeester benadrukte meermaals dat de bewering van Gouka ‘feitelijk onjuist’ is. Daarnaast wilde hij de supporters van Feyenoord op het hart drukken om niet alles te geloven wat er wordt opgeschreven. Gouka reageerde op X op deze uitspraken en liet weten dat bronnen nog steeds aan hem lieten weten dat Van Persie was geadviseerd om Read voortijdig naar de kant te halen.

“Ik kan het me niet voorstellen”, zegt Kwakman bij De Eretribune als de uitspraken van Van Persie worden afgespeeld. “Ik was vanmorgen bij de training van Volendam en dan loopt er iemand met een iPad op het veld. Er wordt van alles bijgehouden. Zeker voor oefenwedstrijden en spelers die terugkomen van blessures wordt er van tevoren bepaald hoe lang iedereen mag spelen.”

De analist benadrukt nogmaals dat hij het zich ‘niet kan voorstellen’ dat er vooraf niets is besproken over de speeltijd van Read. “Als ze hebben gezegd dat Read de hele wedstrijd kan, kun je net zo goed de hele performance-afdeling de vuilnisbak in gooien. Het is een spierblessure, een van je belangrijkste spelers, in een zware wedstrijd op een zwaar veld… Ik zou geen risico nemen.”