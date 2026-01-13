Robin van Persie heeft tijdens het duel tussen sc Heerenveen en Feyenoord (2-2) het advies van de medische staf over Givairo Read genegeerd, zo weet het Algemeen Dagblad. De vleugelverdediger speelde langer dan geadviseerd en liep in de slotfase een blessure op.
Feyenoord ging afgelopen weekend op bezoek bij sc Heerenveen en liep tegen nieuw puntverlies op. Bij de Rotterdammers keerden Read, Sem Steijn en Jordan Bos allen terug van blessures. Waar Steijn na tachtig minuten naar de kant werd gehaald en werd vervangen door Cyle Larin, leek Van Persie van plan te zijn om Read de hele wedstrijd te laten staan.
In de blessuretijd was de trainer van Feyenoord echter gedwongen om de rechtsback naar de kant te halen. Vlak voor het eindsignaal greep Read, net terug van een hamstringblessure die hem sinds halverwege november aan de kant hield, na een verdedigende actie naar zijn hamstring. Van Persie besloot vervolgens om Jordan Lotomba binnen de lijnen te brengen als zijn vervanger.
Het AD schetst dat Van Persie hiermee het advies van de medische staf in de wind heeft geslagen. De artsen hadden de trainer geïnformeerd dat hij er verstandig aan deed om Read na iets meer dan een uur spelen naar de kant te halen, gezien zijn recente hamstringblessure. “Van Persie schudde zijn hoofd, Read kon nog wel even verder in het Abe Lenstra Stadion”, zo schrijft de krant.
Onbegrijpelijk van Van Persie. Hij denkt het beter te weten. De supporters zijn de dupe want Read is erg belangrijk voor Feyenoord
Damned. Dit krijgt hij dus ook in zijn mik gedouwd. Duidelijk dat Persie geen enkele misstap meer wilde en alles er voor over had kostte wat het kost. Stress wordt hem nu te veel Zijn er nog spelers die achter gem staan? Dit is wel balen voor hem
