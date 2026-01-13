Live voetbal 3

Van Persie sloeg advies medische staf over Read in de wind

Robin van Persie in het stadion van Feyenoord
Foto: © Imago/realtimes
13 januari 2026, 16:07

Robin van Persie heeft tijdens het duel tussen sc Heerenveen en Feyenoord (2-2) het advies van de medische staf over Givairo Read genegeerd, zo weet het Algemeen Dagblad. De vleugelverdediger speelde langer dan geadviseerd en liep in de slotfase een blessure op.

Feyenoord ging afgelopen weekend op bezoek bij sc Heerenveen en liep tegen nieuw puntverlies op. Bij de Rotterdammers keerden Read, Sem Steijn en Jordan Bos allen terug van blessures. Waar Steijn na tachtig minuten naar de kant werd gehaald en werd vervangen door Cyle Larin, leek Van Persie van plan te zijn om Read de hele wedstrijd te laten staan.

In de blessuretijd was de trainer van Feyenoord echter gedwongen om de rechtsback naar de kant te halen. Vlak voor het eindsignaal greep Read, net terug van een hamstringblessure die hem sinds halverwege november aan de kant hield, na een verdedigende actie naar zijn hamstring. Van Persie besloot vervolgens om Jordan Lotomba binnen de lijnen te brengen als zijn vervanger.

Het AD schetst dat Van Persie hiermee het advies van de medische staf in de wind heeft geslagen. De artsen hadden de trainer geïnformeerd dat hij er verstandig aan deed om Read na iets meer dan een uur spelen naar de kant te halen, gezien zijn recente hamstringblessure. “Van Persie schudde zijn hoofd, Read kon nog wel even verder in het Abe Lenstra Stadion”, zo schrijft de krant.

Mister Feyenoord is licht de weg aan het kwijt raken. Maakt steeds vreemdere keuzes. Zonde gewoon, Read is een speler die echt nodig is om overwinningen over de streep te trekken.

Onbegrijpelijk van Van Persie. Hij denkt het beter te weten. De supporters zijn de dupe want Read is erg belangrijk voor Feyenoord

Damned. Dit krijgt hij dus ook in zijn mik gedouwd. Duidelijk dat Persie geen enkele misstap meer wilde en alles er voor over had kostte wat het kost. Stress wordt hem nu te veel Zijn er nog spelers die achter gem staan? Dit is wel balen voor hem

Mister Feyenoord is licht de weg aan het kwijt raken. Maakt steeds vreemdere keuzes. Zonde gewoon, Read is een speler die echt nodig is om overwinningen over de streep te trekken.

Onbegrijpelijk van Van Persie. Hij denkt het beter te weten. De supporters zijn de dupe want Read is erg belangrijk voor Feyenoord

Heerenveen - Feyenoord

sc Heerenveen
2 - 2
Feyenoord
Gespeeld op 11 jan. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
18
35
49
2
Feyenoord
18
21
36
3
Ajax
18
11
33
4
NEC
17
14
29
5
AZ
17
4
28

