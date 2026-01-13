Anis Hadj Moussa zou Feyenoord deze winter willen inruilen voor Olympique Marseille. Dat meldt transferjournalist Sacha Tavolieri, nadat eerder al bekend werd dat de Franse club interesse heeft in de Algerijn.
Hadj Moussa staat goed aangeschreven bij Olympique Marseille. In december suggereerden Afrikaanse media dat de Franse club concreet geïnteresseerd zou zijn in de buitenspeler van Feyenoord. Volgens Tavolieri klopt dat: Hadj Moussa heeft inmiddels al gesprekken gevoerd met de beleidsbepalers van Olympique Marseille.
Tavolieri meldt dat Hadj Moussa zelf openstaat voor een overstap in deze winterse transferperiode. De vraag is volgens de journalist echter of de Franse topclub tot een akkoord kan komen met Feyenoord.
De Rotterdammers zullen Hadj Moussa namelijk niet zomaar laten gaan, zeker niet midden in het seizoen waarin nog veel prestaties geleverd moeten worden. De ploeg van Robin van Persie wil in ieder geval op een tweede plaats in de Eredivisie eindigen, maar lijkt nu serieuze concurrentie te krijgen van Ajax in de strijd om de plek die recht geeft op Champions League-voetbal.
Deze week sluit Hadj Moussa na zijn avontuur met Algerije op de Afrika Cup weer aan bij Feyenoord. Hij lijkt inzetbaar te zijn voor de stadsderby tegen Sparta Rotterdam van zondag.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Hij zit zelfs geen wissel meer hoor, zijn gewoon uitgeschakeld. Wat betreft verkopen, gelijk doen voor een redelijk bedrag. Is een pleintjesvoetballer zonder rendement, Africacup ook niets laten zien, voor het geld is best wel een vervanger te halen die beter rendeert. Mvg Willem Klein
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Hij zit zelfs geen wissel meer hoor, zijn gewoon uitgeschakeld. Wat betreft verkopen, gelijk doen voor een redelijk bedrag. Is een pleintjesvoetballer zonder rendement, Africacup ook niets laten zien, voor het geld is best wel een vervanger te halen die beter rendeert. Mvg Willem Klein