zou Feyenoord deze winter willen inruilen voor Olympique Marseille. Dat meldt transferjournalist Sacha Tavolieri, nadat eerder al bekend werd dat de Franse club interesse heeft in de Algerijn.

Hadj Moussa staat goed aangeschreven bij Olympique Marseille. In december suggereerden Afrikaanse media dat de Franse club concreet geïnteresseerd zou zijn in de buitenspeler van Feyenoord. Volgens Tavolieri klopt dat: Hadj Moussa heeft inmiddels al gesprekken gevoerd met de beleidsbepalers van Olympique Marseille.

Tavolieri meldt dat Hadj Moussa zelf openstaat voor een overstap in deze winterse transferperiode. De vraag is volgens de journalist echter of de Franse topclub tot een akkoord kan komen met Feyenoord.

De Rotterdammers zullen Hadj Moussa namelijk niet zomaar laten gaan, zeker niet midden in het seizoen waarin nog veel prestaties geleverd moeten worden. De ploeg van Robin van Persie wil in ieder geval op een tweede plaats in de Eredivisie eindigen, maar lijkt nu serieuze concurrentie te krijgen van Ajax in de strijd om de plek die recht geeft op Champions League-voetbal.

Deze week sluit Hadj Moussa na zijn avontuur met Algerije op de Afrika Cup weer aan bij Feyenoord. Hij lijkt inzetbaar te zijn voor de stadsderby tegen Sparta Rotterdam van zondag.

Bij wat voor bedrag moet Feyenoord Hadj Moussa laten gaan? Laden... 19.6% 15 miljoen 11.3% 20 miljoen 20.2% 25 miljoen 48.8% 30 miljoen 168 stemmen