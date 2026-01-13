Live voetbal

'Anis Hadj Moussa staat open voor transfer naar Olympique Marseille'

Feyenoord-trainer Robin van Persie en Anis Hadj Moussa
Foto: © Imago
13 januari 2026, 11:51

Anis Hadj Moussa zou Feyenoord deze winter willen inruilen voor Olympique Marseille. Dat meldt transferjournalist Sacha Tavolieri, nadat eerder al bekend werd dat de Franse club interesse heeft in de Algerijn.

Hadj Moussa staat goed aangeschreven bij Olympique Marseille. In december suggereerden Afrikaanse media dat de Franse club concreet geïnteresseerd zou zijn in de buitenspeler van Feyenoord. Volgens Tavolieri klopt dat: Hadj Moussa heeft inmiddels al gesprekken gevoerd met de beleidsbepalers van Olympique Marseille.

Tavolieri meldt dat Hadj Moussa zelf openstaat voor een overstap in deze winterse transferperiode. De vraag is volgens de journalist echter of de Franse topclub tot een akkoord kan komen met Feyenoord.

De Rotterdammers zullen Hadj Moussa namelijk niet zomaar laten gaan, zeker niet midden in het seizoen waarin nog veel prestaties geleverd moeten worden. De ploeg van Robin van Persie wil in ieder geval op een tweede plaats in de Eredivisie eindigen, maar lijkt nu serieuze concurrentie te krijgen van Ajax in de strijd om de plek die recht geeft op Champions League-voetbal.

Deze week sluit Hadj Moussa na zijn avontuur met Algerije op de Afrika Cup weer aan bij Feyenoord. Hij lijkt inzetbaar te zijn voor de stadsderby tegen Sparta Rotterdam van zondag.

2 reacties
Vrij Dag
459 Reacties
604 Dagen lid
612 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Feyenoord moet verkopen als het ijzer heet is en dat is nu. Hij is nu wissel in de Africa cup als hij terugkomt zal het minder worden

Willemklein1950
211 Reacties
684 Dagen lid
1.147 Likes
Willemklein1950
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij zit zelfs geen wissel meer hoor, zijn gewoon uitgeschakeld. Wat betreft verkopen, gelijk doen voor een redelijk bedrag. Is een pleintjesvoetballer zonder rendement, Africacup ook niets laten zien, voor het geld is best wel een vervanger te halen die beter rendeert. Mvg Willem Klein

Anis Hadj Moussa

Anis Hadj Moussa
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 23 jaar (11 feb. 2002)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
15
5
2024/2025
Feyenoord
30
8
2023/2024
Vitesse
14
1
2023/2024
Patro
16
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
18
35
49
2
Feyenoord
18
21
36
3
Ajax
18
11
33
4
NEC
17
14
29
5
AZ
17
4
28

Complete Stand

