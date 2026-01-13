Feyenoord haalt Maher Carrizo niet binnen, zo meldt 1908.nl dinsdagmiddag. Volgens het medium verkast de gewilde Argentijnse spits naar de Premier League.

Eerder deze week meldde FR12 dat Feyenoord werkte aan de komst van Carrizo, een negentienjarige buitenspeler van Vélez Sarsfield. De speler stond ook in de belangstelling van River Plate, maar zou zelf de voorkeur geven aan een overstap naar een Europese competitie.

Volgens FR12 hebben de Rotterdammers zich gemeld bij Vélez Sarsfield, maar dat leverde geen resultaat op. 1908.nl weet dinsdagmiddag te melden dat Carrizo naar een Premier League-club gaat, al is nog onbekend welke club de Argentijnse aanvaller aan zijn selectie toevoegt.

"Omdat Engelse grootmachten Vélez Sarsfield en Carrizo een totaalpakket kunnen bieden waar Feyenoord simpelweg niet aan kan tippen, bleef het voor de Rotterdammers bij het stadium 'informeren'", schrijft de website.

Carrizo had bij Feyenoord de eventuele opvolger kunnen worden van rechtsbuiten Anis Hadj Moussa, die dreigt te vertrekken uit Rotterdam. De Algerijn staat in de concrete belangstelling van Olympique Marseille en sprak zelfs al met de club.