Sjoerd Mossou: ‘PSV is de enige echte topclub van Nederland’

PSV - Volendam 30-11-2025
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
17 januari 2026, 08:44

Sjoerd Mossou verwacht dat PSV de komende jaren blijft domineren in de Eredivisie, zo schrijft hij in zijn column voor het Algemeen Dagblad. De journalist vindt de Eindhovenaren niet alleen sportief veel verder dan concurrenten Ajax en Feyenoord, maar ook bestuurlijk.

PSV werd de afgelopen twee seizoenen landskampioen en stevent dit jaar opnieuw af op de titel. De ploeg van Peter Bosz, die volgens Mossou spoedig bijtekent, heeft na achttien wedstrijden al een voorsprong van dertien punten. “De voorsprong van PSV op de concurrentie is al wel gênant genoeg, de kneuzen Ajax en Feyenoord strompelen er samen wanhopig achteraan, en uitzicht op een ommekeer is er in de verste verte nog niet”, schrijft de journalist.

Op het moment dat Bosz bijtekent, belooft dat weinig goeds voor de Eredivisie, zo denkt Mossou. “In voetbal schuiven de panelen vaak razendsnel, zeker in Nederland, en ook PSV raakt vroeg of laat zijn beste spelers vanzelf weer kwijt. Het probleem is alleen: PSV is de concurrentie op werkelijk alle denkbare fronten voorbij, zowel op het veld als daarbuiten”, aldus de verslaggever.

“De oude grootmachten Feyenoord en Ajax liggen niet alleen in sportief opzicht mijlenver achter, maar ook op een veel pijnlijker vlak: het niveau van mensen, zowel in de top als daaromheen. PSV is in de geschiedenis wel vaker oppermachtig geweest. Na iedere periode van succes volgde ook weer een neergang, maar vrijwel nooit kwam het tot een totale ineenstorting zoals ze die bij Ajax en Feyenoord kennen”, aldus Mossou, die denkt dat het ‘raar moet lopen’ wil PSV de komende tien jaar niet minstens zes keer kampioen worden. “Je zou dat ‘saai’ kunnen noemen, maar laten we ook eerlijk zijn: anno 2026 is PSV de enige echte topclub van Nederland.”

the furyan
103 Reacties
50 Dagen lid
156 Likes
the furyan
nou..... hoe Feyenoord in de champions league zichzelf presenteerde was ook niet mis......

