Loting kwartfinale KNVB Beker: PSV treft Feyenoord-beul Heerenveen, AZ tegen Twente

Nederland introduceert als eerste land extra prijs in bekertoernooi: amateurwinnaar
16 januari 2026, 17:52

PSV speelt in de kwartfinale van de KNVB Beker een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen, dat eerder in het toernooi in De Kuip verantwoordelijk was voor de uitschakeling van Feyenoord. Dat heeft de loting, die vrijdagmiddag live in het ESPN-programma De Voetbalkantine werd verricht, uitgewezen.

Voor de loting was sc Heerenveen-verdediger Sam Kersten afgereisd naar de tv-studio. Hij bezorgde zijn ploeggenoten het op papier wellicht lastigste affiche dat maar mogelijk was: PSV-uit. AZ, dat Ajax in de achtste finales op een gigantisch pak slaag trakteerde, ontvangt FC Twente. De winnaar van de uitgestelde achtste finale tussen De Treffers en N.E.C., die komende dinsdag alsnog wordt gespeeld, neemt het in de kwartfinale in eigen huis op tegen FC Volendam. Bekerhouder Go Ahead Eagles lootte een uitwedstrijd tegen Telstar.

Volledige loting kwartfinale KNVB Beker

AZ - FC Twente
De Treffers / N.E.C. - FC Volendam
Telstar - Go Ahead Eagles
PSV - sc Heerenveen

Speeldata kwartfinale KNVB Beker

De vier kwartfinales worden afgewerkt op dinsdag 9, woensdag 10 en donderdag 11 februari 2026. Nu de loting bekend is, zal de KNVB in samenspraak met de clubs en de lokale driehoeken van de thuisspelende verenigingen de wedstrijden gaan inplannen. Zodra dat gelukt is, zal het definitieve speelschema bekend worden gemaakt.

Twee leuke wedstrijden. Ik gok op wist voor Psv en Az.

Twee leuke wedstrijden. Ik gok op wist voor Psv en Az.

