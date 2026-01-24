Bij Vandaag Inside wordt men niet bepaald warm van de komst van en naar Feyenoord. Onder meer René van der Gijp en Chris Woerts rekenen hard af met het aankoopbeleid van de Rotterdammers. Laatstgenoemde uit ook zijn zorgen over de toekomst van trainer Robin van Persie.

Feyenoord gaat zich deze winter versterken met St. Juste en Deijl. “Daar word ik niet vrolijk van, Chris. Dan wil je de Champions League veiligstellen, maar ga je die twee halen…”, verzucht Van der Gijp. Johan Derksen mengt zich in het gesprek: “Die Deijl kan alleen na afloop een goed praatje houden”, zegt De Snor.

Woerts doet er nog een schepje bovenop: “St. Juste heeft zijn laatste wedstrijd gespeeld in mei, die moet eerst wedstrijdfit worden. Deijl hebben ze gehaald omdat hij goed is voor de sfeer in de kleedkamer, maar die dekt op vijf meter. Dit is écht noodverband. Ze weten niet wat ze aan het doen zijn”, oordeelt de veelgeziene gast van Vandaag Inside.

Volgens Woerts is “het lek absoluut niet te boven” in Rotterdam-Zuid. “Van Persie wordt door de media helemaal omarmd, De Telegraaf beschermt hem volledig…”

Wilfred Genee: “Bij die directie zeggen ze: wat er ook gebeurt, Van Persie blijft zitten.” Woerts schudt het hoofd resoluut: “Als Feyenoord geen tweede wordt, is dat een financieel drama. Dan moeten er consequenties zijn. Ze laten Van Persie nu zitten, maar ik weet zeker: als Feyenoord nog twee keer verliest en de club de tweede plek kwijt raakt, is het gedaan”, aldus de sportmarketeer.