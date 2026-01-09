Live voetbal

Ajax bevestigt nóg een transfer: Ávila terug naar Argentinië

Gastón Ávila in het shirt van Ajax, op de achtergrond het logo van Rosário Central
Foto: © Imago / Realtimes
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
9 januari 2026, 22:26

Gastón Ávila laat Ajax opnieuw achter zich. De Amsterdamse club maakt vrijdagavond, vlak na de aankondiging van het vertrek van Kenneth Taylor naar Lazio Roma, bekend dat de verdediger op huurbasis terugkeert bij zijn eerste profclub, het Argentijnse Rosario Central.

"Ajax, Gaston Avila en Club Atlético Rosario Central hebben overeenstemming bereikt over de verhuur van de verdediger aan de Argentijnse club. De verhuur is per direct en loopt tot het eind van dit kalenderjaar. In de overeenkomst is voor de Argentijnen een optie tot koop opgenomen", schrijft Ajax in een persbericht. De linksback ligt in Amsterdam nog vast tot medio 2028.

In de doldwaze transferzomer van 2023 haalde Sven Mislintat Ávila naar Amsterdam. Ajax betaalde liefst 12,5 miljoen euro aan Royal Antwerp FC voor de Argentijn, die echter geen moment wist te overtuigen. Zijn optreden tijdens de bekerblamage tegen Hercules bleek zijn achtste en laatste duel voor de Amsterdammers. Niet veel later raakte hij op de training zwaar geblesseerd, eenmaal hersteld was zijn rol helemaal uitgespeeld. Afgelopen seizoen bracht hij op huurbasis door bij het Braziliaanse Fortaleza, waarmee hij degradeerde naar het tweede niveau.

Reactie Beuker

Directeur voetbal Marijn Beuker van Ajax komt met een eerste reactie op het vertrek van Ávila: "Door blessureleed heeft Gaston in het eerste elftal van Ajax slechts acht officiële wedstrijden kunnen spelen. Mede daardoor heeft hij zich helaas niet structureel kunnen laten zien. Op dit moment is er voor hem geen perspectief op speeltijd bij ons, waardoor een nieuwe verhuur voor alle partijen de beste oplossing is. Wij hebben Gaston veel succes gewenst bij zijn oude club in Argentinië.

Gastón Ávila

Gastón Ávila
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 24 jaar (30 sep. 2001)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Fortaleza
0
0
2025
Fortaleza
2
0
2025
Fortaleza
4
0
2024/2025
Ajax
0
0

