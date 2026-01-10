Bij PSV hebben steeds minder mensen het geloof dat Peter Bosz zijn aflopende contract gaat verlengen, zo schrijft De Telegraaf. Dit komt door de lengte van de onderhandelingen, maar ook door de uitspraken die de trainer deed over het bondscoachschap en zijn verlangen naar vrije tijd.

PSV draait dit seizoen op volle toeren en is hard op weg naar de derde landstitel op rij. Toch is er nog sprake van een punt van onzekerheid: de toekomst van Bosz. De trainer beschikt over een aflopend contract in Eindhoven en de gesprekken zijn al zeer lang gaande. In mei vorig jaar opende de clubleiding de gesprekken met de succestrainer.

Inmiddels zijn we zo’n acht maanden verder en is er nog altijd geen beslissing genomen over de toekomst van Bosz. In en om de club heen zijn er door de duur van de gesprekken steeds minder mensen die geloven in een langer verblijf van de oefenmeester. Ook de uitspraken van de trainer hebben daaraan bijgedragen. Zo gaf Bosz afgelopen zomer aan dat PSV waarschijnlijk zijn laatste club als trainer zou worden.

Gedurende de eerste seizoenshelft zorgde Bosz voor nog meer twijfel, toen hij sprak over zijn wens om ooit bondscoach te worden en zijn verlangen naar meer vrije tijd. Mocht de toekomst van Bosz nog lang onduidelijk blijven, kan dit voor onrust binnen de club leiden, wat een negatieve invloed kan hebben op de prestaties. Gezien de voorsprong van elf punten op nummer twee Feyenoord, hoeft dit echter geen problemen op te leveren in de titelstrijd.