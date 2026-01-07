Rik Elfrink heeft een gerucht van Yagiz Sabuncuoglu onmiddellijk ontkracht. De Turkse transferexpert stelde dat PSV een bod van negen miljoen euro had neergelegd bij Fenerbahçe voor , maar dat is volgens de clubwatcher ‘baarlijke nonsens’.

PSV leek deze winter afscheid te moeten nemen van Veerman. De middenvelder stond in de nadrukkelijke belangstelling van Fenerbahçe en heeft daarnaast een clausule in zijn contract staan. Uiteindelijk besloot hij vlak voor kerst om af te zien van een stap naar Turkije en de Eindhovenaren trouw te blijven. Voordat de toekomst van Veerman bekend was, had PSV wel een lijstje opgesteld met mogelijke vervangers. Een daarvan was Szymanski.

De berichtgeving dat PSV een bod had gedaan op de Poolse middenvelder, was gezien het langer aanblijven van Veerman dan ook opmerkelijk te noemen. Het gerucht werd door verschillende gebruikers op X aan Elfrink voorgelegd, die het onmiddellijk ontkrachtte.

“Volgens mij is dit baarlijke nonsens. Of ik moet me heeeel sterk vergissen”, reageert de clubwatcher van het Eindhovens Dagblad op een gebruiker. “Ik heb sterk de indruk dat dit grote onzin is of nogal oud nieuws”, schrijft hij onder een reactie van een ander.